Осужденная за репост видео в соцсети младший воспитатель Чудновец решила стать губернатором Свердловской области

Напомним, Евгения Чудновец, младший воспитатель детского сада из Катайска, была осуждена на полгода за репост видео с обнаженным мальчиком с издевательствами в лагере.
Освободившись, она решила, что будет заниматься политикой. Ее ближайшая цель – стать главой региона. 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора, на которых она намерена выдвинуть свою кандидатуру, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».
Младший воспитатель детского сада верит, что ее поддержит и президент России:
Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул.
Евгения также объяснила, почему она решила стать губернатором:
Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему.