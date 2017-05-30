Осужденная за репост видео в соцсети младший воспитатель Чудновец решила стать губернатором Свердловской области

Евгения Чудновец, уроженка Екатеринбурга, проживающая сейчас в Курганской области, выразила решимость баллотироваться на должность губернатора Свердловской области.

Напомним, Евгения Чудновец, младший воспитатель детского сада из Катайска, была осуждена на полгода за репост видео с обнаженным мальчиком с издевательствами в лагере.





Освободившись, она решила, что будет заниматься политикой. Ее ближайшая цель – стать главой региона. 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора, на которых она намерена выдвинуть свою кандидатуру, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».





Младший воспитатель детского сада верит, что ее поддержит и президент России:





Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул.



Евгения также объяснила, почему она решила стать губернатором:



