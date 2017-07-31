124 кандидата с судимостью сняты с выборов в Свердловской области

От ДТП до разбоев: такой разброс судимостей у некоторых кандидатов, подавших заявки на участие в выборах на Среднем Урале.
Обнаружилось, что часть кандидатов – 124 человека – подала заявку на участие в муниципальных выборах в Свердловской области, имея судимости, об этом сообщает JustMedia.
Часть из них уже сняли свои кандидатуры и не будут принимать участие в муниципальных кампаниях.
Председатель облизбиркома Валерий Чайников уточняет:
Речь идет от банальных ДТП до разбоев. Разброс большой. Вскрылись факты сокрытия судимости.Такие кандидаты уже сняты с выборов, часть «вспоминали» о судимости в процессе, и их партии предлагали им прекратить участие в кампании.