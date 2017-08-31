Центр наблюдения за выборами открылся в Екатеринбурге

Центр будет работать в здании ситуационного центра Министерства общественной безопасности. Оснащением занимается региональная избирком, пишет Правда УрФО.





В день голосования здесь будут находиться наблюдатели из добровольцев, которые зафиксируют все нарушения на избирательных участках.



Кроме того, в Центр будет поступать информация по звонкам, полученным по телефону «горячей линии». Волонтеры смогут выехать на любой участок в городе для проверки.

В Центре создана площадка для работы журналистов. Там СМИ будут интервьюировать важных гостей. Также из пункта наблюдения будут вестись прямые эфиры.