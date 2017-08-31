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Центр наблюдения за выборами открылся в Екатеринбурге

31 августа 2017, 07:30Добавить новость
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30 августа в Екатеринбурге открылся Центр общественного наблюдения за ходом выборов, инициатором которого стала омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Центр будет работать в здании ситуационного центра Министерства общественной безопасности. Оснащением занимается региональная избирком, пишет Правда УрФО.

В день голосования здесь будут находиться наблюдатели из добровольцев, которые зафиксируют все нарушения на избирательных участках.

Кроме того, в Центр будет поступать информация по звонкам, полученным по телефону «горячей линии». Волонтеры смогут выехать на любой участок в городе для проверки.

 

В Центре создана площадка для работы журналистов. Там СМИ будут интервьюировать важных гостей. Также из пункта наблюдения будут вестись прямые эфиры.

 
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