Какие кандидаты в депутаты городской думы Нижнего Тагила лидируют в опросах на TagilCity.ru?

14 лидеров среди кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила стали известны 31 августа по данным онлайн-рейтинга на TagilCity.ru.
Онлайн-рейтинг кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила
Редакция TagilCity.ru собрала основную информацию о кандидатах и объединила её в опросы по округам. Для наглядности также опубликована схема округов и сделана навигация: если вы хотите посмотреть кандидатов именно в вашем округе - просто нажмите на его номер в общем списке.
Данные обновляются в онлайн-режиме, результаты в данной публикации собраны в 15:30 31 августа 2017 года:
Округ №1
- 57% Малимоненко Надежда Олеговна
- 17% Юсупов Руслан Рафаильевич
- 16% Безденежных Антон Юрьевич
- 10% Воронин Владимир Иванович
Округ № 2
- 37% Добротин Василий Евгеньевич
- 23% Басанаева Елена Ивановна
- 15% Гореленко Роман Александрович
- 15% Бикеева Ирина Юрьевна
- 6% Морозов Олег Викторович
- 3% Шишкина Людмила Сергеевна
Округ № 3
- 66% Иванов Никита Сергеевич
- 22% Раудштейн Вадим Анатольевич
- 12% Романов Кирилл Павлович
Округ № 4
- 33% Уткин Андрей Михайлович
- 26% Станев Александр Сергеевич
- 18% Базилевич Игорь Владимирович
- 14% Кубасов Алексей Михайлович
- 9% Раинбаков Ильдар Салимчанович
Округ № 5
- 35% Упоров Геннадий Емельянович
- 28% Антонов Владимир Иванович
- 22% Марченков Анатолий Иванович
- 15% Иванов Андрей Александрович
Округ № 6
- 42% Мишин Александр Геннадьевич
- по 23% Белоусов Сергей Орестович и Беркутов Никита Александрович
- 11% Фуфаева Ирина Владимировна
Округ № 7
- 52% Таскаев Александр Игоревич
- 20% Рохлин Евгений Борисович
- 12% Петров Александр Борисович
- 7% Шерстобитов Андрей Сергеевич
- 5% Атаманкин Николай Сергеевич
- 3% Шалахов Максим Эдуардович
- 1% Старостин Анатолий Михайлович
Округ № 8
- 50% Голышкин Алексей Викторович
- 29% Пудовкин Сергей Игоревич
- 13% Корякин Денис Анатольевич
- 5% Александрова Елена Викторовна
- 4% Ежов Алексей Валерьевич
Округ № 9
- 73% Темнов Игорь Анатольевич
- 12% Горячкин Вячеслав Алексеевич
- 11% Паньков Виталий Анатольевич
- 3% Желиба Владимир Григорьевич
- 1% Трубицин Павел Николаевич
Округ № 10
- 52% Обельчак Андрей Александрович
- 29% Горбунов Владимир Борисович
- 14% Бояркин Михаил Валентинович
- 5% Ярмонов Дмитрий Иванович
Округ № 11
- 51% Малых Вячеслав Владимирович
- 35% Жуков Николай Александрович
- 10% Шадрин Борис Васильевич
- 5% Петров Вадим Андреевич
Округ № 12
- ￼44% Масликова Галина Анатольевна
- 26% Потанин Владислав Владимирович
- 20% Хребтиков Сергей Павлович
- ￼10% Гаев Владимир Александрович
Округ № 13
- 37% Уткин Владислав Игоревич
- 20% Бабкин Сергей Валентинович
- 18% Костенников Дмитрий Олегович
- 15% Шведов Константин Николаевич
- 5% Комышев Алексей Владимирович
- 4% Лежнин Владимир Васильевич
Округ № 14
- 51% Терехов Антон Юрьевич
- 25% Рякин Евгений Владимирович
- 16% Пырин Алексей Анатольевич
- 6% Данилов Александр Иванович
- 3% Смирнов Артем Олегович
О методике опросов:
- Опрос инициирован и проводится на средства СМИ ИА TagilCity.
- Информация о кандидатах взята с сайта избирательной комиссии Нижнего Тагила, а также из других открытых источников.
- Кандидаты каждого округа объединены в отдельные опросы.
- Голосовать в каждом из опросов можно 1 раз с 1 устройства.
- Голосовать можно как во всех опросах, так и только в некоторых.
- Итоговое число опрошенных респондентов указано в каждом опросе.
- Голосовать можно вне зависимости от пола, возраста, прописки и фактической принадлежности к округу.
- Опросы опубликованы 19 августа 2017 года.
- Данные обновляются в онлайн-режиме.
- Данные подготовлены в соответствии ст. 46 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ.