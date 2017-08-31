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Новости Нижнего Тагила

Какие кандидаты в депутаты городской думы Нижнего Тагила лидируют в опросах на TagilCity.ru?

31 августа 2017, 16:30Добавить новость
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14 лидеров среди кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила стали известны 31 августа по данным онлайн-рейтинга на TagilCity.ru.

Онлайн-рейтинг кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила


Редакция TagilCity.ru собрала основную информацию о кандидатах и объединила её в опросы по округам. Для наглядности также опубликована схема округов и сделана навигация: если вы хотите посмотреть кандидатов именно в вашем округе - просто нажмите на его номер в общем списке. 

Данные обновляются в онлайн-режиме, результаты в данной публикации собраны в 15:30 31 августа 2017 года: 

Округ №1 
  • 57% Малимоненко Надежда Олеговна 
  • 17% Юсупов Руслан Рафаильевич
  • 16% Безденежных Антон Юрьевич 
  • 10% Воронин Владимир Иванович 

Округ № 2 
  • 37% Добротин Василий Евгеньевич 
  • 23% Басанаева Елена Ивановна 
  • 15% Гореленко Роман Александрович 
  • 15% Бикеева Ирина Юрьевна 
  • 6% Морозов Олег Викторович 
  • 3% Шишкина Людмила Сергеевна

Округ № 3 
  • 66% Иванов Никита Сергеевич 
  • 22% Раудштейн Вадим Анатольевич 
  • 12% Романов Кирилл Павлович

Округ № 4 
  • 33% Уткин Андрей Михайлович
  • 26% Станев Александр Сергеевич 
  • 18% Базилевич Игорь Владимирович 
  • 14% Кубасов Алексей Михайлович 
  • 9% Раинбаков Ильдар Салимчанович 

Округ № 5 
  • 35% Упоров Геннадий Емельянович 
  • 28% Антонов Владимир Иванович 
  • 22% Марченков Анатолий Иванович 
  • 15% Иванов Андрей Александрович

Округ № 6 
  • 42% Мишин Александр Геннадьевич 
  • по 23% Белоусов Сергей Орестович и Беркутов Никита Александрович 
  • 11% Фуфаева Ирина Владимировна 

Округ № 7 
  • 52% Таскаев Александр Игоревич 
  • 20% Рохлин Евгений Борисович 
  • 12% Петров Александр Борисович 
  • 7% Шерстобитов Андрей Сергеевич
  • 5% Атаманкин Николай Сергеевич 
  • 3% Шалахов Максим Эдуардович
  • 1% Старостин Анатолий Михайлович 

Округ № 8 
  • 50% Голышкин Алексей Викторович 
  • 29% Пудовкин Сергей Игоревич 
  • 13% Корякин Денис Анатольевич 
  • 5% Александрова Елена Викторовна
  • 4% Ежов Алексей Валерьевич 

Округ № 9 
  • 73% Темнов Игорь Анатольевич 
  • 12% Горячкин Вячеслав Алексеевич
  • 11% Паньков Виталий Анатольевич 
  • 3% Желиба Владимир Григорьевич 
  • 1% Трубицин Павел Николаевич 

Округ № 10 
  • 52% Обельчак Андрей Александрович 
  • 29% Горбунов Владимир Борисович 
  • 14% Бояркин Михаил Валентинович
  • 5% Ярмонов Дмитрий Иванович 

Округ № 11 
  • 51% Малых Вячеслав Владимирович 
  • 35% Жуков Николай Александрович
  • 10% Шадрин Борис Васильевич 
  • 5% Петров Вадим Андреевич 

Округ № 12 
  • ￼44% Масликова Галина Анатольевна 
  • 26% Потанин Владислав Владимирович 
  • 20% Хребтиков Сергей Павлович 
  • ￼10% Гаев Владимир Александрович

Округ № 13 
  • 37% Уткин Владислав Игоревич 
  • 20% Бабкин Сергей Валентинович
  • 18% Костенников Дмитрий Олегович 
  • 15% Шведов Константин Николаевич 
  • 5% Комышев Алексей Владимирович 
  • 4% Лежнин Владимир Васильевич 

Округ № 14
  • 51% Терехов Антон Юрьевич 
  • 25% Рякин Евгений Владимирович 
  • 16% Пырин Алексей Анатольевич 
  • 6% Данилов Александр Иванович
  • 3% Смирнов Артем Олегович 

О методике опросов:
  • Опрос инициирован и проводится на средства СМИ ИА TagilCity. 
  • Информация о кандидатах взята с сайта избирательной комиссии Нижнего Тагила, а также из других открытых источников.
  • Кандидаты каждого округа объединены в отдельные опросы. 
  • Голосовать в каждом из опросов можно 1 раз с 1 устройства. 
  • Голосовать можно как во всех опросах, так и только в некоторых. 
  • Итоговое число опрошенных респондентов указано в каждом опросе.
  • Голосовать можно вне зависимости от пола, возраста, прописки и фактической принадлежности к округу. 
  • Опросы опубликованы 19 августа 2017 года.
  • Данные обновляются в онлайн-режиме.
  • Данные подготовлены в соответствии ст. 46 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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