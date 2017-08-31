Наталья Зубаревич: Москва не может быть примером для других регионов России

Специалист в области социально-экономического развития регионов РФ Наталья Зубаревич полагает, что столица России не может быть примером для других регионов страны.

Наталья Зубаревич отметила, что Москва тратит очень большие средства только на свое развитие. Как пример, она сделала сравнение бюджета Смоленской области и суммы затрат на благоустройство парков столицы. Так, бюджет Смоленской области составляет 34 млрд рублей, в то время как на московские парки уходит 50 млрд рублей.

Отмечается, что большая часть расходов на благоустройство регионов России уходит только Москве. В связи с этим в других субъектах страны растет недовольство по этому вопросу, так как то, что может себе позволить столица, не может себе позволить какой-либо другой регион.

В своем интервью журналистам «Новых Известий» Зубаревич рассказала, что есть несколько факторов финансового благополучия Москвы. Первым и главным считается налог на прибыль. Вторым источником считаются налоги на доходы физических лиц. Другие регионы лишены таких благ. Это стало приводить к тому, что идея лишения Москвы столичного статуса становится все популярнее.

Зубаревич уверена, что изменений не случится, пока не будет создано политическое представительство регионов - «это не вопрос переноса столицы – это вопрос дизайна власти».