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Новости Нижнего Тагила

Свердловские пожарные будут вызваны из отпусков для участия в выборах

31 августа 2017, 13:00Добавить новость
администрация,пожарные,Свердловская область,голосование,выборы,агитация,политика
В Свердловской области сотрудников пожарных частей Каменского, Белоярского и Сысертского районов агитируют выйти из отпуска, чтобы проголосовать 10 сентября.

В нескольких пожарных частях Свердловской области организованы собрания, на них сотрудникам настоятельно рекомендовали присутствовать. Разговор на мероприятиях пойдет о предстоящих выборах.

Огнеборцы рассказывают, что ситуация им уже знакома. На собраниях их просят придти на выборы и привести с собой двух родственников.

При этом, руководство отрядов поясняет, что они не агитируют голосовать за конкретного кандидата, а лишь призывают людей к гражданской сознательности.

Это гражданский долг каждого — прийти на выборы, -- сообщил URA.RU начальник отряда Виктор Агафонов.

 
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