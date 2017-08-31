Свердловские пожарные будут вызваны из отпусков для участия в выборах

В Свердловской области сотрудников пожарных частей Каменского, Белоярского и Сысертского районов агитируют выйти из отпуска, чтобы проголосовать 10 сентября.
В нескольких пожарных частях Свердловской области организованы собрания, на них сотрудникам настоятельно рекомендовали присутствовать. Разговор на мероприятиях пойдет о предстоящих выборах.
Огнеборцы рассказывают, что ситуация им уже знакома. На собраниях их просят придти на выборы и привести с собой двух родственников.
При этом, руководство отрядов поясняет, что они не агитируют голосовать за конкретного кандидата, а лишь призывают людей к гражданской сознательности.
Это гражданский долг каждого — прийти на выборы, -- сообщил URA.RU начальник отряда Виктор Агафонов.