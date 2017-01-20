Дмитрий Винокуров
Врач-психотерапевт, директор Центра семейной терапии и консультирования
На днях как раз в одной из школ я проводил очередное занятие школы отцов на тему «Как защитить себя и своих детей от вич-инфекции». Мы в этой школе уже проводили занятие про то, как родители могут проводить сексуальное воспитание своих детей. Эти темы очень важные, но их все боятся, как правило, не решаются начать говорить на эти темы - даже учителя и родители. Что же остается детям? Как могут - так и осваивают самостоятельно.
То, как дети ведут себя в интернете и в социальных сетях, отражает и полностью соответствует тому, как они ведут себя в жизни, то, какие ценности они разделяют, то, что они умеют и как привыкли относиться, выстраивать отношения с окружающими людьми.
Вопрос: а где они учатся тому, как надо общаться друг с другом? Откуда они берут модели взаимодействия с самими собой, с окружающими людьми и миром вокруг? Где они учатся обращаться со своими чувствами, навыкам уважения друг друга и пр.? Все эти навыки и способности - не врожденные. Они формируются в ходе жизни ребенка под влиянием родителей, других близких людей. Очень важны те традиции, правила, ценности, которые есть в семье вокруг ребенка, психологическая культура семьи.
Родители не умеют и очень боятся говорить с детьми на темы сексуальности, взаимоотношений между мальчиками и девочками, о влюбленности и о любви. А эти разговоры крайне важны для детей и, особенно, подростков. Почему родители не говорят об этом? А потому, что с ними тоже в детстве никто про это не говорил.
Что делать? Необходимо просвещать родителей, повышать их навыки быть родителями, рассказывать о том, в чем нуждаются их подростки, как их правильно воспитывать, как с ними говорить на важные темы.