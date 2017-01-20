Психологи и педагоги Нижнего Тагила специально для TagilCity.ru
Дети в интернете
Зло или благо?
Жительница Нижнего Тагила сообщила о группе, в которой подростки вели не самые приятные беседы.
В январе 2017 года в редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка с жалобой на сообщество ВКонтакте. В ней подростки с Вагонки публиковали личную переписку, интимные фотографии и многочисленные оскорбления.
Тагильчанка обратилась к нам по просьбе своей знакомой - её дочь оскорбили в этой группе. Если честно, изначально мы даже не предполагали, что именно происходит в группе. Но когда мы зашли туда - были в настоящем шоке. Через слово - нецензурная и бранная речь и оскорбления. Один мальчик выложил переписку с девочкой, в которой она выслала ему фото своей обнаженной груди. Думаю, ни один родитель не захотел бы видеть своего ребенка в качестве подписчика этой группы. Поэтому мы решили провести журналистское расследование.
Редакция городского портала TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru сообщила о данной группе в правоохранительные органы и управление образования Нижнего Тагила.
Как развивались события дальше?
20.01.2017
Выход первой публикации на TagilCity.ru
Дети из Нижнего Тагила размещают интимные фото и оскорбляют одноклассников в специализированных группах в соцсетях

Чтобы администраторы не смогли замести следы и очистить группу к моменту проведения проверки, редакция TagilCity.ru сделала и сохранила скриншоты основных тревожных публикаций.
24.01.2017
Начата работа с правоохранителями и педагогами
Редакция выборочно изучила аккаунты подписчиков. Некоторые дети указали номера школ, в которых учатся. Все данные, с том числе скриншоты и ссылки, были переданы полиции и управлению образования. Ведомствами начаты проверки.
24.01.2017
Среди подписчиков группы выявлен 28-летний мужчина в поисках интимных встреч
Подростки 2005-2005 г.р. оказались многочисленной, но не единственной категорией подписчиков. В процессе расследования редакция TagilCity.ru обнаружила в группе и взрослых людей. Кто-то мог оказаться там просто как житель Вагонки. Но один мужчина вызвал серьезные опасения. На его странице значилось:

Спонсор. Познакомлюсь с девушкой с Нижнего Тагила или с Верхней Салды для интимных встреч. О себе: 28 лет
25.01.2017
Мужчину проверяет полиция
Мужчину, который публиковал призывы познакомиться ради интима, начала проверять полиция. На аватаре стояла фотография автомобиля, был проверен номерной знак. Однако хозяин машины не попадал под описание из соцсети, а сам аккаунт был позднее удален. Вероятно, мужчина узнал об интересе полиции к данной ситуации и решил исчезнуть. Конечно, это не значит, что он не зарегистрировал новый аккаунт и не продолжил искать себе девушек для встреч. Но он как минимум затаился, а подростки и их родители теперь понимают, что в группах с подобным контентом могут находиться не только сами дети с целью развлечься, но и взрослые злоумышленники.
26.01.2017
Все скандальные фото и тексты были удалены из группы
В городе проведены беседы как с персоналом учебных заведений, в том числе с директорами школ, так и с учениками и их родителями.

Подростки провели зачистку данных в группе, сохранив её название и подписчиков.
Ситуация вызвала у TagilCity.ru интерес не только как у СМИ. Редакция захотела привлечь внимание к проблеме и найти пути её решения.

После обсуждения проблемы с педагогами города, стало понятно: важно правильно побеседовать с подростками о произошедшем. Если на ребенка давить, обсуждать ситуацию на повышенных тонах - ничего хорошего не выйдет. В связи с этим TagilCity.ru обратился к специалистам и составил перечень советов по общению с детьми на подобные темы.
Почему ребенок публикует свои фото с сексуальным подтекстом?
Ребенок взрослеет, он созревает. Подростку свойственны эмоции, связанные с сексуальным созреванием. Для них эта тема является наиболее важной в этом возрасте. Им хочется выделиться, получить какой-то авторитет среди одноклассников - показать, что они сведущи в этой теме. Если сексуальность проявляешь - значит взрослый.

Наталья Юрлова
Педагог-психолог
Психологи уверены, что начать нужно с того, что разговаривают родители с детьми об этом или нет. Есть ли у них практика говорить на интимные темы?
Кроме того, нужно друг с другом - папе с мамой - научиться говорить о сексуальности в жизни человека, и лишь потом говорить об этом со своими детьми.

И не нужно стесняться обращаться к психологам и семейным консультантам, если что-то не получается.

Дмитрий Винокуров
врач-психотерапевт, директор Центра семейной терапии и консультирования
Когда начинать говорить с ребенком на интимные темы? И как сделать это правильно?
Наталья Юрлова
Педагог-психолог высшей квалификационной категории, Муниципальная служба практической психологии г. Нижний Тагил
Все беседы о половом воспитании начинать надо рано, еще до начала полового созревания - еще когда у ребенка первые вопросы возникают - мальчик он или девочка, чем они отличаются. Психологи рекомендуют начинать такие разговоры еще до 5 лет, когда нет яркого эмоционального восприятия всех сексуальных вопросов. В 15 лет об этом уже поздно разговаривать.

И важный вопрос: есть ли у ребенка доверие к родителям, чтобы говорить на такие темы? Стиль общения с ребенком-подростком должен меняться с тоталитарного на партнерский. И только в этом случае возможно нормальное общение с подростком на сексуальные темы.

К теме взросления нельзя подойти неожиданно. Для этого нужно найти подходящий момент. Не во время семейного обеда вдруг поднять тему: все только поперхнутся, посмеются и ничего не получится. Например, вы вместе с ребенком смотрите телевизор и там показывают романтичную сцену (подходящую ребенку по возрасту - это важно!). Или показывают социальную рекламу на тему «Стоп, спид!». Это хороший повод поднять эту очень важную тему.

Разговаривать нужно серьезно, без улыбок, как со взрослым.

Можно говорить не только о публикации своего тела в интернете. Более опасно с точки зрения того, что могут найти мошенники и люди, увлеченные детской сексуальностью. Это тоже опасно.

Есть еще более трудные вопросы, например, опасный и безопасный секс. Важно донести, что это - интимные вопросы, которые напоказ взрослые ответственные люди не выставляют. И если мы говорим о взрослости, то мы тут же говорим и об ответственности. И взрослое ответственное поведение предполагает как раз сохранение интимности этих тем, ответственное отношение к здоровью, в том числе воздержание до определенного возраста.
Дмитрий Винокуров
Врач-психотерапевт, директор Центра семейной терапии и консультирования
На днях как раз в одной из школ я проводил очередное занятие школы отцов на тему «Как защитить себя и своих детей от вич-инфекции». Мы в этой школе уже проводили занятие про то, как родители могут проводить сексуальное воспитание своих детей. Эти темы очень важные, но их все боятся, как правило, не решаются начать говорить на эти темы - даже учителя и родители. Что же остается детям? Как могут - так и осваивают самостоятельно.

То, как дети ведут себя в интернете и в социальных сетях, отражает и полностью соответствует тому, как они ведут себя в жизни, то, какие ценности они разделяют, то, что они умеют и как привыкли относиться, выстраивать отношения с окружающими людьми.

Вопрос: а где они учатся тому, как надо общаться друг с другом? Откуда они берут модели взаимодействия с самими собой, с окружающими людьми и миром вокруг? Где они учатся обращаться со своими чувствами, навыкам уважения друг друга и пр.? Все эти навыки и способности - не врожденные. Они формируются в ходе жизни ребенка под влиянием родителей, других близких людей. Очень важны те традиции, правила, ценности, которые есть в семье вокруг ребенка, психологическая культура семьи.

Родители не умеют и очень боятся говорить с детьми на темы сексуальности, взаимоотношений между мальчиками и девочками, о влюбленности и о любви. А эти разговоры крайне важны для детей и, особенно, подростков. Почему родители не говорят об этом? А потому, что с ними тоже в детстве никто про это не говорил.

Что делать? Необходимо просвещать родителей, повышать их навыки быть родителями, рассказывать о том, в чем нуждаются их подростки, как их правильно воспитывать, как с ними говорить на важные темы.
Если ребенок уже опубликовал какие-то личные фото или ввязался в какой-то другой интернет-конфликт
Что делать нельзя?
При беседе с ребенком на личные темы важно не совершать опасные ошибки.
Нельзя ругаться
Если беседа будет вестись в виде суровой критики, да ещё и с криком - это только оттолкнёт ребенка. Он замкнётся, перестанет общаться на эти темы, а ситуация всё равно не решится.
Нельзя шутить
Взросление вашего ребенка - не юмористическое событие. И обсуждать происходящее с ним нужно со всей серьёзностью.
Нельзя приказывать
Жесткие приказы в подростковом возрасте воспринимаются как сигнал поступить наоборот. Поэтому беседа должна быть между партнерами, а не с точки зрения силы.
Что делать нужно?
Правильная беседа способна защитить вашего ребенка от опасных поступков.
Выскажите понимание
Необходимо донести до ребенка, что вы понимаете, почему он что-то сделал -например, выложил личные фото в интернет.
Сообщите об опасностях
Далее нужно озвучить, что в этом плохого, чем это может быть чревато. Например, что к тебе будут относиться лишь как к сексуальному объекту. Что потеряешь авторитет во многих других областях. Что тебя могут найти педофилы. Что привлечешь внимание плохих людей.
Обсудите план совместных действий
После этого можно начать обсуждение того, как минимизировать вред, потери от произошедшего. Например, поменять страницу в соцсети или быть друг у друга в друзьях.
Как при этом не попасть в личное пространство?
Для этого как раз и нужно выстраивать партнерские отношения с подростком. На первом и втором этапе обязательно должно звучать - я все это говорю, чтобы помочь тебе сейчас, в этой ситуации, она меня тоже тревожит. Это упражнение называется «гамбургер». Понимание в начале, отрицательная информация в середине и предложение помощи в конце. Это как раз высказывание порицания в более приемлемой, не травмирующей ребенка манере. И более действенным способом.
Наталья Юрлова
Педагог-психолог
Стоит ли забирать у ребенка телефон, выключать у него интернет?
Родителям учеников по 7 класс психологи рекомендуют ставить компьютер в зоне досягаемости взрослых: так, чтобы они могли краем глаза видеть, что делает ребенок за компьютером, и влиять на то, сколько времени вообще он проводит за ним. И можно установить «Родительский контроль». Полностью исключить интернет не получится - он у детей сейчас вместо звонков: они там договариваются о встречах, организовывают мероприятия.
Наталья Юрлова
Педагог-психолог
Родителям нужно научиться слушать и слышать своих детей. Нужно интересоваться их жизнью, разговаривать с ними почаще, проводить вместе время, иметь общие хобби и увлечения.

Также старайтесь постоянно демонстрировать детям своим поведением уважительное отношение друг к другу и другим людям, советует Дмитрий Винокуров.
Альтернатива компьютеру - интересное проведение времени и обязательно вместе со взрослыми.
Альтернативу надо предлагать всегда. Только книжки тут редко срабатывают. Что может привлечь ребенка? Совместное времяпрепровождение со взрослым, которое будет ему интересно. Может быть, это будет какой-то экстремальный вид спорта: папа возьмет ребенка покататься на квадрациклах, например, поиграть в пейнтбол. Это может быть что-то модное, современное и обязательно вместе со взрослыми. А, может быть, в поездке ребенок и книжку почитает. А если у ребенка просто выключить интернет и в приказном порядке отправить читать книгу - он, может, интернет и выключит, но читать не сядет, считают психологи.

Альтернатива должна быть действительно привлекательна для подростка.
Как интернет сделать не опасным, а полезным?
Многие люди во всем мире работают и получают образование через интернет. Именно благодаря технологиями каждому из нас становятся доступны многие вещи: видеозвонки в другие города, чтение новостей с любого уголка планеты и даже наблюдение за Землей из космоса.
Мы в «Академии Монтессори» интернетом пользуемся часто, но недолго по времени - только по делу. Например, для изучения географии.

Так, в феврале у нас начинается новый проект - к нам приезжает гость из Южной Кореи. Мы уже активно готовимся к его приезду: изучаем его родную страну, готовим различные вопросы. У нас в школе огромная библиотека, однако не всю информацию можно найти в книге, что-то ищем именно в интернете.

Каждый из наших учеников взял себе отдельную тему: кто-то готовит информацию по обще-географическим данным, кто-то собирает факты о достопримечательностях страны, кто-то пишет о культуре страны - и тут без интернета, конечно, не обойтись. Также мы решили подготовить приветствие
гостю на его языке: для этого мы в онлайн-переводчике ввели нужные нам слова, а далее срисовываем иероглифы.

Татьяна Баландина
Директор Монтессори-академии. Монтессори-педагог
При изучении языков - наши педагоги общаются с детьми только на английском и немецком. И мы также применяем информацию из интернета. Например, при рассказе о каком-либо городе Германии, педагог показывает реальные фото и видео этого города.

Говоря о каком-то географическом или природном явлении, о животном - мы также используем фото и видео из интернета для наглядной демонстрации.
Наши дети начали активно пользоваться программой быстрого набора текста: это не так просто, это вызывает у них большой интерес и они регулярно в эту программу заходят, тренируются.

Мы их учили тому, как грамотно сделать запрос в поисковой системе: как его уточнить, чтобы найти нужную информацию. Например, написать не просто «Южная Корея», а именно то, что они хотят о ней узнать - её численность, например.

Татьяна Баландина
Директор Монтессори-академии. Монтессори-педагог
В Нижнем Тагиле много различных активностей для детей любого возраста. Кто-то занимает своих детей спортом, кто-то творчеством.


По данным администрации, в городе действуют 60 детских и молодежных общественных организаций и объединений, а также 21 военно-патриотический клуб.
А несколько лет назад в городе активно начало развиваться волонтерское движение.
Количество волонтеров в Нижнем Тагиле
600
2014 г.
1120
2015 г.
1406
2016 г.
Ежегодно мы проводим порядка 30-35 мероприятий, то есть ежемесячно по 3 события. В 2016 году, например, наши волонтеры работали на 7 международной выставке «Иннопром». И в целом в Нижнем Тагиле с каждым годом растет популярность волонтерского движения - ребятам интересно помогать другим людям, они нашли много новых друзей и активно интересуются всем, что происходит вокруг.
Светлана Мусатова
руководитель движения «Волонтеры Нижнего Тагила»
А как проведете свободное время со своим ребенком вы?

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Текст: Александра Постоногова
Фото: архив TagilCity.ru
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