В очередную попытку получить хоть какую-нибудь информацию на местности, корреспондент подъехал к дому и увидел дым из трубы. В доме топилась печь: начало лета в этом году выдалось не жарким. Признаки жизни в здании всё-таки есть. Но никто из дома на стук не вышел.



Работавший неподалеку бульдозерист пояснил: «Живут тут. Видели. Ходили к ним то журналисты, то из администрации. Видимо, надоели уже, вот и не открывают на стук».

