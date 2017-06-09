Внешне дом довольно старый, обитый железом, с небольшими темными окнами. Редакция TagilCity.ru решила узнать историю этого дома и его будущую судьбу. Ведь эта ветхая постройка общим видом и расположением не вписывается в концепцию современного парка.
Работы по благоустройству парка между мостами по улице Красноармейской и Фрунзе стартовали в начале 2017 года. И, по данным пресс-службы муниципалитета, завершатся уже ко Дню города.
Почти окончены земельные работы, зонирование территории. Отсыпаны щебнем дорожки, выведены трубы под ливневую канализацию. Берег отсыпают речной галькой. На площадке работает несколько единиц строительной техники.
Уже к середине июня должны быть выполнены работы по обсыпке дорожек. Работу по обустройству тротуаров и заполнению растительным грунтом будет осуществлять подрядчик МУП «Тагилдорстрой».
Планируется оборудование велосипедных дорожек. А далее, как сообщают подрядчики, территория планомерно будет облагорожена скамейками, урнами, освещением. А на месте дома планируется обустроить зону с кафетерием.
Среди масштабной стройки одинокий дом выглядит очень необычно
По данным 2GIS
На современных картах на территории в пойме реки Тагил никакая улица не значится, однако сам дом все-таки отображается - в виде квадрата без адреса. Из городских архивов редакции TagilCity.ru удалось узнать, что дом стоит на улице Ветеринарная. Однако номер дома пока выяснить никто не может: он или первый, или последний на этой улице.
Редакция TagilCity.ru выехала на место, чтобы узнать отношение к ситуации у возможных хозяев постройки. Но неоднократные попытки пообщаться с жильцами не имели успеха: никто не открыл на стук ни в дневное, ни в вечернее время. Дом производит двоякое впечатление: с одной стороны, совершенно не похож на жилой, окна зашторены, запущенный палисадник. Однако, к дому подведены провода электроснабжения, в подворотне лает вполне упитанная собака.
В очередную попытку получить хоть какую-нибудь информацию на местности, корреспондент подъехал к дому и увидел дым из трубы. В доме топилась печь: начало лета в этом году выдалось не жарким. Признаки жизни в здании всё-таки есть. Но никто из дома на стук не вышел.
Работавший неподалеку бульдозерист пояснил: «Живут тут. Видели. Ходили к ним то журналисты, то из администрации. Видимо, надоели уже, вот и не открывают на стук».
TagilCity.ru удалось узнать, что по документам в доме прописана семья Пименовых, общим количеством 8 человек, среди них есть и малолетние дети. При этом половина жильцов была прописана в дом относительно недавно - в период с января по февраль 2017 года, как раз в самом начале проведения работ по благоустройству площадей под парк.
Для того, чтобы снести постройку и привести территорию к одному внешнему виду, дом должен перейти в собственность муниципалитета. Однако на данный момент владельцы здания судятся между собой: решают, кому же принадлежит дом.
В настоящее время Ленинским районным судом города Нижний Тагил рассматривается спор между собственниками долей в праве собственности на указанный жилой дом, а именно собственник ¼ доли подал иск о признании права собственности на остальные доли в порядке приобретательной давности. Вопросы отчуждения объекта в муниципальную собственность будут решаться после завершения указанного судебного разбирательства.
Алексей Буйнов
Начальник юридического управления Администрации Нижнего Тагила
Собеседник TagilCity.ru, работающий на рынке недвижимости в России и за рубежом, высказал предположение, что столь спешное появление прописки у жильцов после начала строительства на территории связано с желанием собственников получить максимальное количество квадратных метров взамен этого дома. Право собственности в данном случае, по мнению эксперта, бесспорно, однако и здравый смысл никто не отменял: вряд ли хозяевам этой постройки удастся получить по целой квартире на каждого прописанного жильца или собственника.
В связи с судом между собственниками до завершения этого судебного разбирательства все действия со стороны муниципалитета в отношении дома заморожены. И его дальнейшая судьба пока неизвестна.