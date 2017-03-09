Конфликт вокруг детского конкурса красоты развернулся в Нижнем Тагиле
Родители конкурсантов недовольны работой организаторов события, за участие в котором собирались деньги
14 января в Нижнем Тагиле состоялся конкурс красоты Miss&MissisRussia NT, в котором принял участие 21 конкурсант в возрасте от 3 до 37 лет.
Один из участников этого конкурса – Даниил Пискунов – обратился в редакцию TagilCity.ru. Уровень организации конкурса оставил у молодого человека много вопросов. На участие в конкурсе его подтолкнуло то, что такой опыт показался ему интересным.
Осенью 2016 года мне написали организаторы конкурса с просьбой выступить на конкурсе Miss&MissisRussia NT, мы были знакомы с недавних пор, они помогали мне, я согласился с ними сотрудничать.
Позже я принял решение самому принять участие в конкурсе, такой опыт показался мне интересным. Мы заключили контракт, оплатили взнос и наступила тишина…
Около месяца от организаторов не было никакой информации. И только за неделю до конкурса начались репетиции, фотосессии, мастер-классы, собрания. Я не пропускал ни одной репетиции и по своей занятости не мог посещать некоторые из мастер-классов. Поначалу все было неплохо, очень яркие участники и их прекрасные родители. Мы быстро нашли общий язык. Атмосфера на репетициях и на самом конкурсе была дружественная.
Даниил Пискунов
Участник конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
Сам конкурс, а точнее его финал, состоявшийся 14 января 2017 года, оставил у подростка негативные впечатления. Ими он поделился с редакцией TagilCity.ru и в социальных сетях.
На финале вдруг все перевернулось с ног на голову. Билеты, за которые мы сдавали деньги, так и не появились… Футболок тоже нет (в них мы должны были петь, у всех брали размеры для заказа). Номерки на руку – нет. Все девушки, которые выносили ленты – бездарность (со слов организатора Дарины Храмкиной). Они все напутали и испортили. Ленты – они не обработали. Она предложила сделать это нам самим! Ведущий «бухой вел конкурс»! Также со слов организатора – с чем я совершенно не согласен. Решения жюри мы ждали 2 часа!!! Про подарки: как, наверное, пафосно смотрелось из зала, когда девушки выносили картонные подарочные пакеты, а в нем приглашение в студию и…Всё! Вот такие подарки!
Даниил Пискунов
Участник конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
Однако проблемами на самом финале дело не ограничилось. После финала история получила продолжение потому, что конкурсанты долгое время не получали фото и видео материалы, которые ждали от организатора.
После конкурса мы стали ждать видео (за него платили отдельно). Видео нам кое-как скинули спустя долгое время и с кучей оправданий и скандалов. Фото отдельная история – их просто нет! А организатор говорила, что они у нее («вот сейчас видео вам загружу и сразу фото отправлю»). На вопрос – когда они будут у нас – Дарина Вадимовна с нами общалась в очень грубой форме.
Даниил Пискунов
Участник конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
Итогом требований молодого человека стало то, между ним и организатором произошёл конфликт, который привёл к разрыву отношений между сторонами.
Меня исключили из конкурса и всех связанных с ним процессов, включая конференции в социальных сетях за то, что я, якобы, много требую и не соблюдаю правила конкурса. Я по уважительной причине пропустил два мастер-класса, так как был вызван на судейство спортивных соревнований. Все репетиции я посетил.
Даниил Пискунов
Участник конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
В настоящее время Даниил, которому 15 лет, с напряжением ожидает юридических последствий нарушения им договора. Подросток опасается, что на него или его законного представителя подадут в суд.
Как я понял, на меня будут обращаться в суд за несоблюдение договора. За то, что я пропустил обязательные мастер-классы и требовал фотографии, которые, согласно договору, будто бы не полагаются мне.
За комментариями о сути конфликта журналисты TagilCity.ru обратились к организатору конкурса – Дарине Храмкиной. Она подтвердила журналистам, что молодой человек был исключён из конкурса за нарушения соглашения.
Он неоднократно нарушал условия официального соглашения, и требовал то, что ему не положено, подбивая на его поддержку других участников. После жесткого отказа в дальнейшем сотрудничестве - пообещал вместе со своим официальным представителем проекту черный пиар.
Дарина Храмкина
Организатор конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
В то же время, по словам организатора, участник так и не мог объяснить, чем вызван негатив с его стороны.
При всём при этом Даниил не мог ответить на вопрос, что по отношению к нему было сделано не так, какой из пунктов договора в отношении него нарушен. На последнем собрании он сказал, что, в принципе, я сделала всё, вопрос только в фотографиях. На что я объяснила, что фотографии участникам не принадлежат. С этим все участники согласились. У всех остальных родителей поведение Даниила на собрании вызвало эмоции, близкие к шоку. Поддержала его только мама.
Дарина Храмкина
Организатор конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
Мама Даниила действительно приняла сторону сына в этом конфликте. Она отрицает информацию о склоках, которые якобы затевал её сын.
Я была на всех собраниях и могу сказать, что Дарина Вадимовна все время думала, что за ее спиной происходят какие-то склоки. На самом деле этого не было, все, о чем пишет мой сын, я контролирую. Он никак не оскорблял руководителя (Дарину Вадимовну) в отличии от нее. В личные сообщения приходили письма с угрозой и оскорблениями. Я понимаю, что сейчас такой возраст, что хочется, чтобы все было честно! Чего собственно и добивается Даниил! Все, что он пишет - правда.
Алена Пискунова
Законная представительница (мама) участника конкурса «Miss&MissisRussia NT» Даниила Пискунова
Личное сообщение Даниилу Пискунову от организатора конкурса Дарины Храмкиной
Однако Даниил, не был единственным участником конкурса, с которым у руководства произошёл конфликт. Его записи в социальных сетях с критикой организации конкурса набирали десятки отметок «мне нравится». Некоторые из участников высказывали ему слова поддержки. Как в личных сообщениях, так и в комментариях.
Поделился своими впечатлениями о конкурсе и ведущий мероприятия – Евгений Ломакин, которого на одном из собраний после конкурса заочно обвинили в том, что тот вёл мероприятие в нетрезвом состоянии.
Сразу после собрания мне отписалось несколько человек: «Женя, оказывается ты был бухой все мероприятие, мы очень долго смеялись». А также оказалось, что я в принципе плохо сделал свою работу, изменял информацию (которой не было), хамил всем напропалую... Ну спасибо. Только вот ты кое-что не учла, когда придумывала и делала такое заявление:
Во-первых, зачем после мероприятия писать такому плохому ведущему с просьбой о продолжении сотрудничества?! Логика-то где? Там же, где и ответственность перед людьми, видимо.
Во-вторых, как можно доверить такому ведущему свою родную дочь?! Ведь я вел мероприятие вместе с ней, за ручку её выводил. И в перерыв радостно фотографировать наш дуэт с последующей публикацией в соц. сетях. Если я такой ужасный – где материнский инстинкт?
В-третьих, помимо мега-продюсера, были зрители и участники, которые неоднократно подходили и благодарили меня за работу. Дословно: «Женя, ты сегодня вывозил». Или они сумасшедшие?
Евгений Ломакин
Ведущий мероприятия
Ведущий в произошедшем конфликте поддержал сторону, недовольную организацией мероприятия и лично Даниила Пискунова.
Я принял и поддержал сторону участников и их родителей, после чего и узнал о себе много нового. И, естественно, ведущий не единственный отрицательный персонаж по мнению «законодателя моды в Нижнем Тагиле».
Один из тех, кто высказал и высказывает свое недовольство – Даниил Пискунов, которому в ответ на претензию и критику прилетело очень много негатива. Только тут барышня вообще все рамки перешла. Писать 15-ти летнему парню, что он не мужчина и всячески его оскорблять, это перебор. Парень указал взрослой тёте на её косяки, а тётя, кроме как грязью умыть, ничего больше не может.
Евгений Ломакин
Ведущий мероприятия
На финале конкурса красоты выступали приглашенные артисты. Некоторые из них выступали исключительно ради искусства, потому их нельзя обвинить в корыстных соображениях. Но и они в разговоре с журналистами TagilCity.ru
критически высказались об уровне организации финала.
Меня приглашали в качестве специального гостя на мероприятие. Вместе со мной было приглашены - Ксения Martinez и Максим Кислицын. Нам сказали, что мы будем выступать в 15:30. К данному времени мы пришли и ждали своего выхода. В это время узнали, что идёт только начало конкурса и закончится он чуть ли не в 19:00. Мы столько времени ждать не могли. Дождавшись первого перерыва (ждать за кулисами пришлось около часа) и встретившись с организатором, нас засунули в первую попавшуюся «дырку» в мероприятии.
Мы согласились выступить бесплатно, но даже никакой благодарности не удостоились и вообще, могли не выступить на мероприятии, так как тайминг был полностью не соблюдён. Но, благодаря тому, что мы ответственные люди и мы сочувствовали участникам конкурса, мы дождались нашего выступления и подарили им наши песни.
Ольга Тарасова
Приглашенный гость конкурса красоты, певица
Поскольку одной из причин конфликта стала задержка фото/видео материалов с финала конкурса красоты, журналисты обсудили обстоятельства этой задержки с фотографом мероприятия.
В ближайшее время на нашем сайте будет опубликован репортаж о событии. Заказчик свои фотографии уже получил, хотя и с некоторой задержкой. Признаю, что задержка была связана с финансовым вопросом. Сейчас эта проблема решена. Потому я никаких обид или претензий к организатору не имею.
Илья Локалин
Фотограф мероприятия
Кроме негативных отзывов о мероприятии, есть и ярко положительные. Своими впечатлениями с журналистами TagilCity.ru поделилась законный представитель победительницы конкурса красоты в трёх номинациях.
Для моей дочери Есении это был первый конкурс красоты. Ей всего три годика. Мы считаем, что для неё это маленькое начало большого пути. В целом от подготовки к конкурсу и от самого финала впечатления и эмоции только положительные. Нас сразу предупреждали – что будет непросто. Что будут эмоции, слезы, усталость. Потому все конкурсанты знали, на что шли.
Репетиции действительно проводились в последнюю неделю перед конкурсом, но только потому, что до этого были новогодние праздники, а значит – дела, корпоративы, утренники.
Сам финал действительно получился продолжительным по времени, но это всё потому, что было много участников. Каждому из них полагались подарки и титул. Фотографии и видео с конкурса мы получили. Тех, кто конфликтовал из-за фото – искренне не понимаю. Согласно условиям – фотографии принадлежат организаторам. Конкретно нас – всё устроило, как и большинство других участников.
Ксения Ляпцева
Мама победительницы конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT» в номинациях Vise Little Princess Russia NT, Miss Kids Club Russia NT и Miss XMODELS
Согласно официальной информации от организатора конкурса, в 2017 году планируется провести новый сезон этого конкурса красоты. Несмотря на то, что в разговоре с журналистами TagilCity.ru Дарина Храмкина сообщила, что рентабельность конкурса была отрицательной. Иными словами – он не окупился.
Мне, как организатору, этот конкурс вышел более 150 000 рублей в минус. Получилось очень нерентабельно, а всё потому, что мы очень хотели сделать его красивым и комфортным. А в итоге я получаю такие вот отзывы. Было так много участников – каждый получил подарки, потому очень неприятно читать такие отзывы в сети.
Дарина Храмкина
Организатор конкурса красоты «Miss&MissisRussia NT»
По информации от организаторов, различными призами и подарками были награждены 28 титулованных участников конкурса. Среди подарков, как и упоминал Даниил Пискунов, были приглашения в студию, сертификаты участников, подарочные сертификаты от партнеров конкурса и мороженое. Такой сладкий подарок ведущий мероприятия в своей авторской колонке на TagilCity.ru прокомментировал следующим образом:
И бонус – торт-мороженое как главный приз за победу в номинациях! Случайно наткнулся на этот торт в магазине – цена 79 рублей. Щедро, ничего не скажешь. Все, что написано выше – моё личное мнение, с которым можно не считаться. Кто захочет подискутировать – приглашаю на торт-мороженое, я угощаю!