Сразу после собрания мне отписалось несколько человек: «Женя, оказывается ты был бухой все мероприятие, мы очень долго смеялись». А также оказалось, что я в принципе плохо сделал свою работу, изменял информацию (которой не было), хамил всем напропалую... Ну спасибо. Только вот ты кое-что не учла, когда придумывала и делала такое заявление:



Во-первых, зачем после мероприятия писать такому плохому ведущему с просьбой о продолжении сотрудничества?! Логика-то где? Там же, где и ответственность перед людьми, видимо.



Во-вторых, как можно доверить такому ведущему свою родную дочь?! Ведь я вел мероприятие вместе с ней, за ручку её выводил. И в перерыв радостно фотографировать наш дуэт с последующей публикацией в соц. сетях. Если я такой ужасный – где материнский инстинкт?



В-третьих, помимо мега-продюсера, были зрители и участники, которые неоднократно подходили и благодарили меня за работу. Дословно: «Женя, ты сегодня вывозил». Или они сумасшедшие?

