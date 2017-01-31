Почему молодежь Нижнего Тагила мигрирует в другие города?

Екатерина Симонова

Поэт, уехала в Екатеринбург

Уехала потому, что в Тагиле жизнь достаточно монотонна, привычна и стабильна, я привыкла к этому, но в какой-то момент поняла, что ни разу не совершала безумных поступков. А почти беспричинный переезд — что это, как ни безумный поступок? К тому же в Тагиле я знала, что меня ждет, какая у меня будет жизнь, где она пройдет, даже — на каком кладбище меня похоронят. А переезд был возможностью что-то изменить: не место работы или квартиру, а саму жизнь. Вот и изменила. Как ни смешно, занимаюсь здесь тем же самым, чем и в Тагиле: работаю в той же сфере, также пишу стихи, круг знакомых не столько радикально изменился, сколько очень расширился. При этом все совершенно по-другому. Будучи консерватором по натуре, очень по Тагилу скучала, с радостью сюда приезжаю, но об отъезде не жалею. На то нам и жизнь, чтобы мы могли ее изменять. Хоть иногда.