специальное расследование tagilcity.ru
Почему молодежь Нижнего Тагила мигрирует в другие города?
Проблема миграции молодёжи в регионах России - одна из самых актуальных на сегодняшний день. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС зафиксировали массовый отъезд молодежи из малых и средних городов. Анкетирование одиннадцатиклассников проходило в четырех городах страны. Всего в анонимном опросе поучаствовали 420 будущих выпускников.
4%
Выпускников в небольших городах намерены остаться там после окончания 11 класса
75%
Молодых людей уверены, что они будут жить в более крупном населенном пункте, чем их родной город
Что заставляет молодых людей покидать родные города?
Небольшие города теряют в основном молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Существует множество причин, объясняющих данное явление.

При определении жизненных планов молодого человека неизменными остаются учеба и работа.

В общении со старшеклассниками сотрудники РАНХиГс выявили несколько фактов:
Малые города не имеют качественного образования и не могут удовлетворить спрос на нормально оплачиваемую — в понимании мигрирующих людей — работу.
Традиционные профессии жителей моногородов России —железнодорожники, металлурги, работники других промышленных предприятий — мало привлекают молодежь.
Нижний Тагил также рискует остаться без инициативной и продвинутой части молодежи, которая стремится получить высшее образование в крупных городах. И, возможно, остаться там навсегда.
Выпускники школ уезжают из города ради обучения в иногородних вузах:
по данным управления образования, 74% абитуриентов покидают Нижний Тагил.
Увеличивается количество детей, желающих обучатся за пределами Нижнего Тагила. Из числа выпускников 11 классов это число составляет 74%.
Игорь Юрлов
Начальник управления образования
Миграция молодых людей – проблема одного Нижнего Тагила?
Мы не одни такие. Как минимум в 319 моногородов и около 800 не региональных центральных образований находятся в такой же ситуации. Проблема системная, решать ее нужно, конечно, тоже системно.
Андрей Батурин
Организатор первого Урбанистического форума, представителя Центра общественных инициатив
Однако, помимо выпускников старших классов, есть и другая категория молодых людей, выбирающих «миграционную стратегию». Журналист редакции TagilCity.ru опросил тех, кто уехал из Нижнего Тагила уже во взрослом возрасте, и выяснил, почему они это сделали.
Часть респондентов отметили, что наиболее важными факторами, подтолкнувшими их к переезду, являлись низкий уровень дохода, а также качество образования.
Екатерина Бондаренко
Учитель географии, уехала в Краснодарский край
Когда я закончила институт, все, что мне могли предложить, - это 5 тысяч за должность социального педагога, а я жила одна, да мы в торговле тысяч 20 уже тогда получали.
Кстати, из разговора с Екатериной стало известно, что на новом месте она все же работает педагогом, и «пусть за небольшие деньги, но здесь теплее и экология лучше».
Анна Садовскова
Практикующий фитнес-тренер и заместитель руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами в крупной российской фирме, уехала в Санкт-Петербург
Не увидела перспективы в своём обучении в УПИ на инженера технолога, (обещали зарплату инженера 4 тысячи), на тот момент я получала уже около 16 тысяч в продажах в строительном магазине.
Для кого-то большое значение имели культурная среда и атмосфера в городе.
Поэт, 32 г.
Уехал в Москву
Здесь ничего не изменится. В Тагиле никогда ничего не будет хорошо в плане искусства. Просто город не для этого построили. Город же - это не только улицы, это человеческая общность. В этой общности невозможно реализовываться. Всё равно Тагил — это глубокая провинция, здесь не для чего заниматься искусством, потому что это - зона отчуждения.
Александр Сергеев
Студент магистратуры, корреспондент, уехал в Санкт-Петербург
Начал я задумывать об отъезде в тот момент, когда начал понимать, что я закисаю в Тагиле. Возможно, мне стоило подождать, так как после того, как я уехал, появились новые культурные проекты, вроде «Дома художника» и т.д. Однако в то время я уже заскучал, не знал, что делать. Время протекало как-то бесполезно, город казался каким-то неудобным, мне даже было сложно найти для себя любимое место, где можно было бы постоянно гулять. Поэтому я начал задумываться о том, что мне стоит поехать учиться на очное отделение в другой город.
Анна Садовскова
Вся семья в алкоголе и героине. Городом без будущего был Тагил для меня... Душно от серости людей и приземленности, никто ничего не хотел добиваться или жили в своём маленьком мирке... Я как-то горизонт свой видела шире.
А некоторые уехавшие из Нижнего Тагила захотели приключений.
Илья Архипов
Инженер по техническому обслуживанию скоростных поездов, уехал в Москву
Приключений хотелось, доказать себе, что пофиг где и при каких условиях -выкручусь. Только в Питер я уезжал трижды — дважды возвращался. В Тагиле я работал электриком-ремонтником высоковольтного участка на «Уралхимпласте». Потом какое-то время инструктором по игровым видам спорта на Леневке.
Екатерина Симонова
Поэт, уехала в Екатеринбург
Уехала потому, что в Тагиле жизнь достаточно монотонна, привычна и стабильна, я привыкла к этому, но в какой-то момент поняла, что ни разу не совершала безумных поступков. А почти беспричинный переезд — что это, как ни безумный поступок? К тому же в Тагиле я знала, что меня ждет, какая у меня будет жизнь, где она пройдет, даже — на каком кладбище меня похоронят. А переезд был возможностью что-то изменить: не место работы или квартиру, а саму жизнь. Вот и изменила. Как ни смешно, занимаюсь здесь тем же самым, чем и в Тагиле: работаю в той же сфере, также пишу стихи, круг знакомых не столько радикально изменился, сколько очень расширился. При этом все совершенно по-другому. Будучи консерватором по натуре, очень по Тагилу скучала, с радостью сюда приезжаю, но об отъезде не жалею. На то нам и жизнь, чтобы мы могли ее изменять. Хоть иногда.
Неужели в Нижнем Тагиле всё так плохо?
Екатерина Бондаренко
Мне кажется, что уезжают больше от недовольства собой, жизнью, собой в этой жизни... Реже по каким-то объективным обстоятельствам. Хочется поменять жизнь. Объективно — работа, желание масштабов. У меня впечатление от Нижнего Тагила хорошее! Очень облагорожен и окультурен. И еще люди… Люди в Тагиле настоящие.
Александр Сергеев
Думаю, Тагил — город хороший, но на любителя. Например, один из моих друзей неплохо обосновался и считает, что город никак не виляет на настроение и душевное состояние. Но лично я и Тагил не смогли, скажем так, подружиться. Хотя, с другими городами у меня совершенно другой был опыт.
Итак, редакция городского портала TagilCity.ru узнала причины отъезда бывших тагильчан. Далее журналист выяснил, действительно ли все обстоит так, как описывают мигранты.
Отличается ли зарплата в Нижнем Тагиле от предложений в других городах?
Перечень вакансии в Нижнем Тагиле на TagilCity.ru позволил определить средний уровень заработной платы, предлагаемой представителям популярных профессий.
Бухгалтер
17 600 руб
Учитель
12 000 — 20 000 руб
Юрист-консультант
23 000 руб
Менеджер по продажам
30 000 руб
Администратор
22 000 руб
Воспитатель
21 000 руб
Чтобы сравнить тагильские зарплаты с показателями в других города, редакция изучила сайты по поиску работы в городах с аналогичной численностью населения. В частности, в Курске и Кирове заработная плата представителей вышеперечисленных профессий почти не отличается от заработной платы в Нижнем Тагиле: разница составляет всего 2-3 тысячи рублей (в большую или меньшую сторону).
Таким образом, предлагаемая заработная плата в Нижнем Тагиле ненамного отличается от тех сумм, которые работодатели анонсируют в городах с населением до 500 тысяч человек.

Размер заработной платы более крупных городах, конечно, может быть выше на десятки тысяч рублей, а иногда и в несколько раз. Но необходимо учитывать и существенные отличия в плате за услуги транспорта и жилья в этих городах.
На кого и как учат?
В Нижнем Тагиле всего 25 высших учебных заведений. Из них всего 4 являются государственными. 10 ВУЗов предлагают экономическое и юридическое образование, 3 - педагогическое, 3 - технологическое и иное.

Далеко не все выпускники данных ВУЗов работают по специальности. Это рождает сразу две проблемы.

С одной стороны, люди не могут найти работу по специальности. И в этом случае магазины, к примеру, бытовой техники, полны юристов и экономистов. С другой стороны компании, в свою очередь, не могут подобрать себе квалифицированных специалистов: многие люди, из-за отсутствия интересных специальностей, получают высшее образование больше для наличия диплома, а не из-за реального интереса к профессии.

В Нижнем Тагиле нет ВУЗов, например, для медиков и музыкантов. А после получения высшего образования в Екатеринбурге те же медики не торопятся возвращаться в родной город.

Творческие, не промышленные специальности предлагают колледжи Нижнего Тагила: дизайн среды, роспись по металлу, витражист, ювелир и так далее. Но что предлагает выпускникам рынок труда?
На сегодняшний день на Городском портале TagilCity.ru в разделе «Работа» размещено 478 вакансий. 58 вакантных мест для молодежи и студентов. А также около 250 должностей, не требующих специального образования (продавец, торговый представитель, офис-менеджер, менеджер и др.). В сфере образования нашлось всего два рабочих места, юристов требуется чуть больше – 5 вакантных мест, людям с экономическим образованием работодатели предлагают должности кредитного эксперта, банковского работника и менеджера по страхованию. В разделе «Искусство и творческие профессии» всего 5 вакансий для дизайнера и одна для актера. Действительно, для фотографов, музыкантов и мастеров-ремесленников рабочих мест в открытом доступе не нашлось.
Почему в Нижнем Тагиле нет вакансий для творческих людей?
Во-первых, работодатель не всегда публикует объявление в СМИ о поиске нового сотрудника. Как правило, молодых профессионалов в области искусства набирают по рекомендации специального учебного заведения, либо на конкурсной основе среди выпускников соответствующих образовательных учреждений.

Во-вторых, в городе всего три театра, один цирк и одна филармония, которые нуждаются в новых сотрудниках не так часто, как, например, торговые компании или медицинские учреждения.
Действительно, в театре довольно часто освобождаются рабочие места для контролеров, вахтеров или администраторов. Безусловно, на другие должности у нас есть свой резерв, список кандидатов, база данных. Желающих работать в театре мы сразу предупреждаем, что это - особые условия труда. Во-первых, это шестидневная рабочая неделя. А во-вторых, суббота и воскресенье - всегда рабочие дни.
Татьяна Ткачева
Директор Нижнетагильского театра кукол
Что делать тем, кому не удалось найти работу «по интересам»?
Как быть, если центр занятости населения предлагает «пересмотреть свои интересы к выбору достойной профессии», психологи уверяют, что «любая работа хороша», а родители настаивают «не заниматься глупостями, а идти на завод».
«Я что, пять лет учился зря?» — спрашивает выпускник художественно-графического факультета НТГСПИ.
Для мастеров-ремесленников в Нижнем Тагиле каждый месяц проходит по две-три ярмарки. Для фотографов сдаются недорогие, специально оборудованные студии. Для музыкантов есть различные площадки в городе, как андеграундные, так и классические.

Все желающие поделиться своими знаниями, опытом и видением того или иного вида искусства выступают с лекциями, создают персональные выставки и другие виды презентации своих достижений.

Существует множество примеров в нашем городе, когда желание и активная позиция позволяли творческому инициативному тагильчанину не только раскрыть свои таланты, но и зарабатывать их применением. Антикафе, арт-пространства, комнаты квестов, художественные студии, творческие мастерские, как правило, создаются с минимальными вложениями.
Самореализация и Нижний Тагил - совместимы!
В Нижнем Тагиле существует множество примеров, когда активные и деятельные горожане превращали свои увлечения в серьезные городские события.

О достижениях замечательных жителей Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказывает с помощью премии «Человек года», которая в 2017 году пройдет уже в 4 раз. Премия открывает новые имена деятелей Нижнего Тагила, чьи достижения в разных сферах общественной жизни заслуживают высочайшего признания со стороны профессионального сообщества и широкой общественности. Перед тагильчанами каждый год открываются всё новые лучшие умы и таланты города, которыми можно только гордиться.
Даниил Пискунов
Победитель премии «Человек года» в 2013 году. Самый молодой в Нижнем Тагиле, но уже успевший стать профессионалом, бармен. В октябре 2013 года ему был вручен сертификат, подтверждающий участие в мастер-классе от лучшего бармена мира Christian Delpech. C ноября 2013 года Даниил занимается организацией и проведением благотворительных акций.
Евгений Ломакин
Победитель премии «Человек года» в 2016 году, организовал 6 сезонов игр КВН в Нижнем Тагиле и 2 самых больших фестиваля КВН за 6 лет существования открытой лиги КВН.
Евгения Новокшонова
Победитель премии «Человек года» в 2014 году. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, она сумела достичь уникальных высот в творчестве. Победитель в выставке-конкурсе подносов в музее ИЗО «Вспоминая прошлое» в номинации «за новаторство и творческий поиск». Именно она разработала и внедрила новое направление в тагильском подносном промысле.
Диана Гордеева
Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки». Приют для бездомных животных «Четыре с хвостиком» под её руководством стал спасением для десятков животных. С 20 февраля 2015 года в приюте, основанном Дианой, запущена и постоянно действует программа льготной стерилизации животных для тех, кто не имеет материальной возможности оплатить операцию в клинике.
Евгений Комухин
В феврале 2015 года основал проект «Галерея современного искусства» в Центральной городской библиотеке, где теперь регулярно проходят выставки фотографов из разных уголков мира, а также показываются спектакли и ведутся лекции. В 2016 году Женя был номинантом премии «Человек года».
Елена Ионова
Окончила Уральское училище прикладного искусства по специальности «Дизайн среды», художественно-графический факультет НТГСПА. В 2007 году с группой единомышленников создала Арт-группу «Лаборатория событий», опубликовала два сборника стихотворений, получила грант на Всероссийском образовательном форуме «Таврида».
Рустам Хайруллин
Номинант премии «Человек года» в 2016 году. Вместе с командой единомышленников организовал первую в городе секцию по направлению StreetWorkout (любительский вид спорта, включающий в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках).
Для реализации данных проектов молодые тагильчане использовали лишь собственные знания, находчивость и желание двигаться вперед. Творческие и целеустремленные, они не только превратили свои увлечения в целые социальные проекты, но смогли привлечь большое количество последователей.
Отдых и среда обитания
А что делать тем, кто уже нашел себя, кто занял свою нишу и вопрос о самореализации для него давно решен? «Некуда сходить», «Всё стало серым и скучным» — еще одни причины, вытесняющие провинциала из маленького города.

Можно с твердой уверенностью сказать о том, что сегодня в Нижнем Тагиле в каждом микрорайоне существуют культурные учреждения и досуговые центры. Они находятся в шаговой доступности и отвечают самым разным запросам детей и взрослых.
110 библиотек в каждом микрорайоне города
Парки и скверы в каждом районе города
13 музеев разных направлений
3 театра - Драматический, Молодежный и Кукольный
3 кинотеатра в разных районах города
Государственный цирк
5 бассейнов
Филармония с именитыми музыкантами
4 лыжные базы
Более 20 ночных клубов и тематических баров
8 дворцов культуры
2 горнолыжных комплекса
Для любителей интеллектуальных фильмов
в Нижнем Тагиле проходят фестивали документального и арт-хаусного кино, недели французского и японского кинематографа, показ фильмов-победителей Каннского кинофестиваля.

Для любителей рукоделия проводятся занятия по флористике, скрапбукингу, вышивке и квиллингу.

В Центральной библиотеке проходят курсы для людей старшего поколения, на которых обучают базовым навыкам владения компьютера и умению ориентироваться на просторах интернета.

Для спортивных и активных тагильчан функционируют спортивные секции, клубы фехтования, боевых искусств, туристов, авто и мотоспорта.

Есть в Нижнем Тагиле и культурные мероприятия, рассчитанные на многообразие народов и национальностей жителей города. Например, во дворце Национальных культур проходят занятия для татарских и башкирских коллективов.
В Нижнем Тагиле есть масса бесплатных мероприятий. Например, в музеях в день открытия выставок вход всегда свободный, а в Доме художника проходят бесплатные поэтические вечера. Необычные лекции и презентации можно свободно посетить в «Лекториуме» на проспекте Строителей.

И даже те организации, которые работают только на коммерческой основе, зачастую, предлагают выгодные абонементы, скидки, акции и дополнительные возможности.
Игры в покер, занятия клуба практической психологии, выступления рок-групп, фольклорные встречи – информация обо всём этом найдется на TagilCity.ru в разделе «Афиша». А для тех, кто не пользуется интернет-ресурсами, сведения анонсируются на радио, телевидении или в печатных изданиях.
Имидж города
В миграционном процессе бывших тагильчан не последнюю роль сыграл имидж города. Часть опрошенных переселенцев отметили, что неохотно рассказывают о предыдущем месте проживания, боясь услышать шутки о Нижнем Тагиле в стиле «Нашей Раши». Молодые люди рассказывают о сложившихся стереотипах о тагильчанах. Среди них «ограниченость или примитивность интересов, некоторая быдловатость», «дешевизна, немодности и безвкусность в одежде, выборе чтения, музыки и досуга», «слабая образованность».
Ну и еще эта антиреклама Тагила — **дила из Нижнего Тагила и прочее. Людям стыдно говорить, что они из Тагила, словно там одни алкаши и зэки. Репутация плохая. Многим кажется, что они достойны лучшего. Во всех юмористических программах, наверное, Тагил высмеивали.
Екатерина Бондаренко
Учитель географии, уехала в Краснодарский край
Каким на самом деле видят город Нижний Тагил люди из других городов?
Через различные социальные сети журналист TagilCity.ru пообщался с молодыми людьми из других городов России и выяснил, что они знают о городе Нижний Тагил. Редакция выбрала самые необычные ответы: конфеты «Чио-рио»; «Малахитовая линия», «нобелевский физик», «светящаяся лавина», футболист Олег Шатов, фотограф Егор Майер, «Гора Белая», танки, разъезжающие по городу.

Недавний гость из Южной Кореи студент Бин Кинг поделился с своими впечатлениями о Нижнем Тагиле с пабликом «Руда»:
Все друзья спрашивали у меня, почему я выбрал этот непопулярный город. Но я тоже живу в незнакомом для всего мира городе, он называется Тэгу. Так что для меня это вообще не проблема. У вас красивая архитектура, интересная культура. Тагильские молодые ребята очень стильные, они неплохо знают английский, им интересна чужая культура. Мне понравился музей бронетанковой техники. А еще в вашем городе я впервые прокатился на трамвае. В Корее трамваев нет. Это необычный транспорт, шумит, трясется – это так по-русски, мне кажется.
Бин Кинг
житель Южной Кореи, побывавший в Нижнем Тагиле в 2017 году
Факты о Нижнем Тагиле, известные всему миру, - танковый завод, тагильский поднос, металлургия, Лисья гора, «Гора Белая» - стали обыденностью для жителей города. Но гостям города всегда будут интересны эти места и интересные данные о них.
«Башня на Лисьей горе»
Самый маленький музей в мире.
Гора Белая
Одна из красивейших на Среднем Урале. И Белой ее нарекли не случайно: склоны горы с осени до весны покрыты снегом
Гора Долгая
Комплекс ее трамплинов входит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира»
«Малахитовая линия»
Главный пешеходный маршрут Нижнего Тагила, который объединяет ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего, обозначенный специальной разметкой на асфальте — зеленой полосой.
Как влияют на Нижний Тагил его жители?
Во многом от того, каким видит себя человек, как ведет себя внутри города и за его пределами, как он говорит, зависит и то, каким увидят его другие. Внутренний имидж города создается, прежде всего, самими жителями.
Ответственное отношение к окружающей среде
Ведь выкинуть мусор в урну - не сложно.
Доброжелательное отношение к соседям, попутчикам и любым другим людям
Как часто вы помогаете перейти улицу незнакомым бабушкам?
Соблюдение правил - как дорожного движения, так и этикета, общественного порядка
Для общей безопасности и культуры.
Увидев хорошие манеры всего одного тагильчанина, люди смогут сделать положительные выводы о целом городе.
Плюсов проживания в провинциальном городе гораздо больше, чем мы думаем
Первые открытия
В крупных городах, как правило, всё давно придумано и мало чем можно удивить. Тогда, как в маленьком городе больше шансов стать уникальным, стать первым, стать лучшим. Кафе для слепых, перевернутый магазин, кинотеатр на свежем воздухе, фестиваль котов – идей может быть сколько угодно. Именно поэтому будущие хирурги, бизнесмены, профессора возвращаются после учебы на свою малую родину, чтобы поделиться опытом, развивать свой город и поделиться своими знаниями с коллегами.
Нетронутые уголки природы
Дикие леса, высокие горы, чистые озера, заповедники, свежие ягоды - в мегаполисах довольно редкое явление: там повсюду небоскребы и бизнес-центры. Мы можем сходить семьей за грибами, покормить с руки оленей, увидеть в лесу белку.
Оперативное передвижение
Минимальное количество пробок на дорогах, небольшие расстояния между остановками общественного транспорта: до центра с любой точки города можно добраться в течении 20-30 минут.
Нижний Тагил - не лучше и не хуже других городов России.
У него своя история и своё будущее. Которое созидает каждый его житель. В том числе и Вы, уважаемый читатель TagilCity.ru.
Текст: Камила Мориак, Александра Постоногова
Оформление: Ксения Драницина
Фото: архив TagilCity.ru
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