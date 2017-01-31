Почему молодежь Нижнего Тагила мигрирует в другие города?

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Даниил Пискунов
Победитель премии «Человек года» в 2013 году. Самый молодой в Нижнем Тагиле, но уже успевший стать профессионалом, бармен. В октябре 2013 года ему был вручен сертификат, подтверждающий участие в мастер-классе от лучшего бармена мира Christian Delpech. C ноября 2013 года Даниил занимается организацией и проведением благотворительных акций.
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Евгения Новокшонова
Победитель премии «Человек года» в 2014 году. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, она сумела достичь уникальных высот в творчестве. Победитель в выставке-конкурсе подносов в музее ИЗО «Вспоминая прошлое» в номинации «за новаторство и творческий поиск». Именно она разработала и внедрила новое направление в тагильском подносном промысле.
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Диана Гордеева
Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки». Приют для бездомных животных «Четыре с хвостиком» под её руководством стал спасением для десятков животных. С 20 февраля 2015 года в приюте, основанном Дианой, запущена и постоянно действует программа льготной стерилизации животных для тех, кто не имеет материальной возможности оплатить операцию в клинике.
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Елена Ионова
Окончила Уральское училище прикладного искусства по специальности «Дизайн среды», художественно-графический факультет НТГСПА. В 2007 году с группой единомышленников создала Арт-группу «Лаборатория событий», опубликовала два сборника стихотворений, получила грант на Всероссийском образовательном форуме «Таврида».