Как новые поправки могут повлиять на экономику России и благополучие пенсионеров?
1. Повышение пенсионного возраста.
«За». Подъем пенсионной планки на 3 года (до 63 у мужчин и 58 у женщин) сократит количество пенсионеров в России на 3,9 млн человек, а, значит, позволит госбюджету снизить расходы на выплату пенсий в размере 638 млрд руб.
«Против». По данным EMIGRANT, средняя продолжительность жизни в России по итогам 2016 года составляет 71,4 года. Однако при средней продолжительности жизни женщины в 76,7 лет получается, что она может находится на пенсии около 19 лет. Показатели продолжительности жизни мужчин иные - это 65, 92 лет. Откуда следует, что мужчины до пенсии могут и не дожить.
2. Работающим пенсионерам заморозили индексацию пенсий.
«За». Доход работающих пенсионеров выше, чем у неработающих. Для того, чтобы доиндексировать пенсии 9,6 млн работающих пенсионеров, понадобится 200 млрд рублей. Правительство отказалось от индексации пенсий работающим пенсионерам на фоне бюджетных проблем. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в приоритете государства - неработающие пенсионеры.
«Против». Экономя на индексации работающим пенсионерам, людей
вынуждают менять официальной доход на «серую зарплату».