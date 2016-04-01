расследование tagilcity.ru
Любимый сквер горожан разрушается в Нижнем Тагиле, или почему Сергей Носов не готов платить за халтуру
Театральный сквер, реконструированный в Нижнем Тагиле в 2013 году, стал буквально сыпаться. С информацией об этом в редакцию TagilCity.ru обратился житель Нижнего Тагила.
Сквер с момента потепления и оттаивания снегов начал раскрываться «во всей красе». И вместо того, чтобы радовать своей ухоженностью и красотой, прогуливающихся тагильчан, становится страшным и опасным.
Иван П.
Местный житель
В минувшем году чиновники Администрации Нижнего Тагила и общественники провели инспектирование территории сквера и выявили массу нарушений. В связи с этим Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отказался платить подрядчику оставшиеся по контракту деньги. Около 40 миллионов неизрасходованных средств вернулись в областной бюджет, однако сейчас правительство Свердловской области хочет обязать город не только заплатить подрядчику за некачественную работу, но и потратить на это деньги из местного бюджета.
Редакция TagilCity.ru решила самостоятельно проверить состояние популярного у тагильчан места и побывала на территории сквера. Действительно, разрушения и дефекты встречаются на всей территории. При входе в сквер со стороны проспекта Ленина сразу бросаются в глаза разрушенные плиты на облицовке стен вдоль лестниц. При спуске к фонтану на ступенях часто встречаются сколы, трещины, разошлись швы между плитами, на некоторых участках торчат плиты. На конструкции фонтана еще издалека видны ржавые подтеки.
Журналист TagilCity.ru спросил мнение о разрушениях в сквере у горожан, которые прогуливались по Театральному скверу.
Жалко смотреть на то, во что превращается наш сквер. Вроде чисто, ухоженно, но всё такое побитое, разрушенное. Повсюду ведь разрушения. Ладно бы на одном участке. По всей площади – то плитки не хватает, то дыры какие-то. Обломки плит валяются. Разве это красиво? Город нам подарил уютное место, а что стало? Люди так не могли разрушить сквер за пару лет. Строители наворовали, очевидно же.
Анна Викторовна
Пенсионерка
Халтура, что тут можно сказать! Видно, что денег строители сэкономили, рабочие не старались, материал плохой. Гранит на то и гранит, чтобы вечно лежать. Вот, посмотрите, целая плита над лавочкой от стены отвалилась. А если такая на спину упадет? Мало не покажется.
Валерий Петрович
65 лет
Редакция TagilCity.ru обратилась за экспертным мнением строительную организацию.
Гранитная и тротуарная плитка обладают повышенной прочностью. Данный материал устойчив к механическим повреждениям, не трескается под негативным влиянием сильных морозов и имеет большой срок службы.

Но особенности гранита в том, что все эти свойства возможны только при грамотной укладке. На всех этапах укладки тротуарной плитки необходимо соблюдать технологию. Температурный режим, очищение старой поверхности, качество клеевой смеси, пропорции при замесе клеевого материала – эти и другие условия влияют на срок службы покрытия.

Глядя на фотографии сквера, возникает вопрос: а клей вообще использовали при укладке? Здесь может быть множество вариантов, но на первый взгляд очевидно следующее: либо строители сэкономили на укладочном растворе, либо не учитывались технологии.
Антон Игоревич
Плиточник
Облицовка подпорных стен гранитом покрылась трещинами, а в некоторых местах плиты либо разрушились, либо и вовсе отсутствуют. Видны разрывы между массивными гранитными плитами и основанием, что представляет угрозу для тагильчан, прогуливающихся по скверу. Подобная плита может упасть на ногу, дети из любопытства могут просунуть пальцы в щель между стеной и плитой, а за острые края плиты можно зацепиться одеждой.
Тротуарная плитка на ступенях, ведущих к фонтану, отходит от основания, а в некоторых местах и вовсе отсутствует. Поверхность ступеней неровная, образовались щели и пробоины. Передвигаться по незакрепленным плитам лестницы небезопасно.

Внутренняя и внешняя облицовка фонтана пришли в негодность: во многих местах образовались трещины, произошло частичное обрушение гранитной плитки и декоративной мозайки, видны ржавчина и потемнение, в результате чего одна из достопримечательностей города теряет привлекательность и портит вид площади.
Отсутствие керамических плит, горизонтальные трещины, сколы на ступенях и дорожках сквера могут стать травмоопасными участками. Летом любимое место тагильчан становится многолюдным. Родители гуляют с колясками и детьми. Об торчащую плитку можно споткнуться. Также есть участки в с глубокими ямами, куда может упасть ребенок.
Я, скорее всего, не допущу ребенка до сквера. Это же опасно. На ступенях торчат плиты. На спусках с перилами, по которым родители проходят с детскими колясками, а также передвигаются инвалиды, можно запнуться о дыры.
Светлана Андреевна
Мать семилетнего мальчика
напомним
Театральный сквер от проспекта Ленина и Театральной площади до набережной городского пруда был открыт в конце сентября 2013
В 2013 году Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства опубликовало извещение о проведении открытого аукциона на выполнение работ по ремонту строительных сооружений и архитектурных форм Театрального сквера в городе Нижний Тагил.
Цена работ по контракту составила
174 469 470,50 рублей
По итогам проведения аукциона тендер на выполнение ремонтных работ на территории Театрального сквера выиграло Общество с ограниченной ответственностью «НПА-Профиль-ПУ».

В рамках реконструкции сквера примерно 12 тысяч квадратных метров были облицованы гранитом и тротуарной плиткой. В зеленых зонах были поставлены десять новых скульптур: «Ворота счастья», «Семья», «Шалопай», «На лужайке», «Ожидающие», «Шахматисты», «Играющие дети», «Фотограф», «Дерево любви» и «Читатели». Визитная карточка сквера – фонтан «Каменный цветок» – также подвергся серьезной реконструкции. Добавилась подсветка, чаша стала более массивной, появилась цветная мозаика.
Театральный сквер до и после реконструкции.
Фото: etoretro.ru, photos.wikimapia.org
Согласно данным информационной системы «Спарк», за выполнение работ по данному контракту подрядчик получил 173,6 миллиона рублей. И всего через 2 года – уже в 2015 году – на территории сквера стали появляться серьезные разрушения. В этом же году компания ООО «НПА-Профиль-ПУ» подала в арбитражный суд иск о взыскании задолженности с администрации в сумме 39,6 миллионов рублей. К устранению допущенных нарушений подрядчик не преступил.

Чиновники городской администрации и общественники провели осмотр Театрального сквера. Глава города Сергей Носов остался недоволен результатами работы подрядной организации. Сейчас у администрации Нижнего Тагила есть серьезные претензии к данному подрядчику.

На данный момент администрацией города предъявлен к «ООО «НПА-Профиль-ПУ» встречный иск на сумму в 120 миллионов рублей за некачественно выполненные работы по реконструкции Театрального сквера в 2013 году. Глава города Сергей Носов предложил подрядчику провести зачет взаимных требований, а также приступить к устранению допущенных нарушений на данном объекте.
Одним из условий контракта являются гарантии качества по сданным работам
Часть 1 статьи 723 ГК РФ предусматривает, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен (ч.2 ст. 723 ГК РФ).
Так, по данным системы «Спарк», компания ООО «НПА-Профиль-ПУ» в разные годы неоднократно была ответчиком по арбитражным делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Так, в период с 2014 по 2016 год всего было удовлетворено 4 иска на сумму 57,4 миллионов рублей в пользу заказчиков.
Подобное отношение к работе от подрядчиков мы не принимаем и не понимаем! Бюджетные средства в Нижнем Тагиле будут тратиться только на оплату качественной работы - это правило мы применяем при любых контрактах: во время дорожных ремонтов, при реконструкции Театрального сквера и так далее. Жители города платят налоги, и они достойны только грамотного расхода бюджета. Поэтому подрядчикам в Нижнем Тагиле придется или хорошо работать, или не работать вообще.
Сергей Носов
Глава Нижнего Тагила
Текст: Камила Мориак, Александра Постоногова
Оформление: Ксения Драницина, Александра Постоногова
Фото, видео: архив TagilCity.ru, пресс-служба Администрации Нижнего Тагила
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