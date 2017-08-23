Миша, ходи: сможет ли семья Гулиных из Нижнего Тагила собрать деньги на лечение сына после обвинений от благотворительного фонда и СМИ Егора Бычкова?

В 2017 году благотворительность в Нижнем Тагиле вышла на новый уровень: силами неравнодушных людей на лечение маленького тагильчанина Миши Гулина было собрано более 10 миллионов рублей. Благотворительный фонд Егора Бычкова «Живи, малыш» изначально в сборе средств для Миши Гулина отказал: по мнению тагильского фонда,

перспективы на улучшение здоровья мальчика не было и сумму в 20 миллионов рублей собрать не удастся. Однако когда пожертвования преодолели миллионные рубежи, агентство новостей Егора Бычкова подключилось к обсуждению расходов семьи.

Благотворительные фонды - это такие же коммерческие организации, как и другие компании, оказывающие услуги. И зарабатывают свои деньги они достаточно просто: берут комиссию с денег жертвователей. Так, до тех, кому собираются деньги, не доходит до 20% собранных средств: эти комиссии остаются в благотворительных фондах.





При первичном обращении за помощью по сбору средств в фонд «Живи, малыш», нам было отказано по причине того, что ребенок неперспективный и максимальная сумма сборов в этом фонде не превысит и 100 000 рублей. В этот фонд обратились, потому что он наш местный, имеет большой опыт, но они почему-то не подключились, -- поясняет Юлия, мама Миши.

После отказа от фонда Егора Бычкова родители мальчика начали собирать деньги на операцию самостоятельно. Так в Нижнем Тагиле возникла благотворительная акция «#МИШАХОДИ», инициатором которой стала местная телекомпания «Телекон». К акции присоединились тысячи жителей не только из Нижнего Тагила, но и из других городов России, позже подключились и некоторые благотворительные фонды. В итоге за несколько месяцев удалось собрать свыше 10 миллионов рублей.





Я сама жертвовала на лечение Миши некоторую сумму. Учитывая, что благотворительные фонда имеют до 20% денег, можно понять, почему фонд Егора Бычкова через его же новостной сайт пытается теперь полить грязью семью Гулиных: он мог бы заработать до 2 миллионов рублей, если бы все средства шли через его фонд. Изначально он не поверил в то, что такие деньги можно собрать, а теперь - когда можно хотя бы ко второму сбору присоединиться - фонд и начал кусать локти, -- считает тагильчанка Алина.



История Миши Гулина должна была стать примером того, как беда одной семьи объединила тысячи людей, и воодушевить других на волонтерство и пожертвования. Однако 18 августа на сайте агентства новостей Егора Бычкова «Между строк» появилась публикация о том, что семья Гулиных направляет деньги жертвователей на «сомнительные расходы».



В итоге сейчас группа по сбору средств для лечения мальчика заблокирована. Теперь, вместо того, чтобы ухаживать за ребенком, мы вынуждены оправдываться из-за того, что кто-то искал сенсацию. Борьба за здоровье ребенка отнимает силы и нервы, сейчас мы просто в отчаянии. Под угрозой срыва последующая операция Миши, если не наберется нужная сумма. Смысл первых двух операций и сбора денег на них сводится к нулю. Без очередной операции ребенок может остаться инвалидом, -- поясняет папа Миши, Юрий Гулин.

Примечательно, когда акция получила широкое освещение в СМИ и соцсетях и появились реальные шансы на высокие сборы денег, фонд «Живи, малыш» тоже принял участие в сборах. На сайте фонда Егора Бычкова история Мишу Гулина находится в разделе «Мы помогли».

Скриншот от 23 августа 2017 г.



В апреле семья получила 276 433 рублей от фонда Егора Бычкова. Практика работы благотворительных фондов показывает, что собранные средства они перечисляют непосредственно в клинику, где будет лечиться пациент. Однако деньги от фонда «Живи, малыш» были зачислены не в американское медучреждение, а на личный счет мамы ребенка (на карту) по платежному поручению от 3 апреля.

Платежное поручение





В числе прочих обвинений в адрес родителей больного малыша были и претензии несвоевременно выложенных отчетах о потраченных деньгах. На данный момент сам фонд «Живи, малыш» не предоставил родителям ребенка отчета об объеме собранных на лечение средств. По факту семье Гулиных до сих пор неизвестно, сколько денег получил фонд от граждан на лечение их сына.

Мы обращались за отчетом. Нужно же было знать, сколько денег собрал фонд. Ничего не было предоставлено. Объяснение – не заключен договор. Договор с ним заключала компания «Телекон». «Телекон», в свою очередь, тоже отказали в документах, объясняя, что у них нет лицензии на благотворительную деятельность. Теперь никому неизвестно, сколько на самом деле денег поступило для Миши на счет фонда Егора Бычкова, -- рассказывает Юлия Гулина.



Найти данные о суммах, собранных на лечение Миши Гулина, на сайте фонда редакции TagilCity.ru также не удалось: при переходе на страницу с отчетами поступлениях и расходах выдается ошибка с текстом «Извините, но страница, которую вы ищете либо не найдена или не существует».







Редакция TagilCity.ru провела опрос среди благотворительных фондов. Как поясняют специалисты, фонды также в полном объеме несут ответственность за предоставление полной отчетности о сборах.

Фонды несут полную ответственность за предоставление отчетности по сборам и проделанной работе обратившимся. Бухгалтерия фонда обязательно отчитывается и в налоговую. А вообще, не важно, кто соберет средства и что-то сделает, важен результат, -- сообщила Ольга, представитель благотворительного фонда «Детская жизнь».

О том, что подобную операцию нельзя было провести в России, свидетельствуют документы – отказы от российских клиник и переписка с врачами. Из 7 клиник Германии только 2 согласились провести консультацию, но не оперировать.

Возможность операции была только в клинике во Флориде. Семья в количестве 3-х человек уехали в Майами. Отец семейства работал в «ЕВРАЗе», он попросил отпуск без содержания на срок около полугода, однако на предприятии его не отпустили. Мужчина был вынужден уволиться с работы. Как сообщает сам Юрий Гулин, ему пообещали, что примут обратно по возвращении из Америки. А отправлять жену в одиночестве в такую длительную и сложную поездку Юрий не мог.

У меня хроническое заболевание, которое не позволяет поднимать тяжести. Сын весит 20 кг и 2 кг – аппарат, надетый на ножку. Носить больного ребенка на руках постоянно просто нет возможности. И, к тому же, у меня нет водительского удостоверения. В Майами вообще нет никакого общественного транспорта, кроме школьных автобусов. Дети с 14 лет садятся за руль и едут в школу, -- пояснила Юлия.

Юрий Гулин, папа Миши, рассказал редакции TagilCity.ru, что деньги на его проживание и питание за границей перечисляют родственники и мама, которая проживает с их старшим ребенком в квартире в Нижнем Тагиле.







Мама перечисляет посильные средства, сейчас она живет со старшим сыном в квартире, которую мы якобы продали, как звучит в одной из публикаций агентства Бычкова. Мы не можем улететь домой, так как Мише раз в неделю меняют спицы в аппарате и делают рентген, -- рассказал Юрий Гулин.



Официальный представитель клиники Пэйли Бернадетт Соя, координатор пациентов, предоставила редакции TagilCity.ru письмо (на английском языке) и дала пояснения.

В Майами семья проживает в съемной квартире, которую удалось найти с трудом. Квартиру они искали в «высокий» сезон, когда много туристов и завышены цены, -- сообщила Бернадетт.



Согласно документу от Бернадетт Соя, первая операция Миши была запланирована на 5 апреля, а весь комплекс мероприятий по лечению длится до 8 месяцев. Гулиным в любом случае на это время нужно оставаться в США, так как они не могут в течение этого времени летать туда и обратно. Оставить ребенка одного тоже нельзя.











Дешевые квартиры находятся в районах, где проживают афроамериканцы. Там опасно жить с ребенком. И потом, не каждый соглашается сдать жилье иностранцам с маленьким больным ребенком, -- рассказала о жилье Бернадетт.



В подтверждение Бернадетт Соя предоставила редакции TagilCity.ru прайсы на жилье и аренду автомобиля, актуальные в Майами.





Дорога до клиники от места жительства 90 км. Семья приняла решение арендовать машину за 800 долларов в месяц.

СМИ начали попрекать Гулиных машиной. Да и прочим тоже. Но посудите сами: да, машина большая, но она совсем не новая. Большая, чтобы туда поместились детское кресло и коляска. Мы прикинули, что аренда будет гораздо дешевле. Здесь есть электричка, до которой нужно добираться на такси. В итоге – поездка в больницу обходилась бы в 106 долларов в день. А это для них очень дорого. Да и возить ребенка после сложнейшей операции на общественном транспорте негигиенично. Миша и так на антибиотиках, у него постоянные нагноения на ножке из-за другого климата, -- пояснила ситуацию Бернадетт.

Исходя из все тех же соображений экономии, была приобретена и стиральная машинка, бывшая в использовании, стоимостью 50 долларов.

Прачечная здесь не особо дорогая. Но мне приходится часто стирать постельное белье ребенка. Мишину постель меняю 3-4 раза в неделю, так как из прооперированной ножки постоянно сочится сукровица. Машинка очень выручает и помогает экономить, -- сообщила Юлия.

Мать Миши считает, что совершила ошибку, когда выложила в группу чек на 300 долларов. Пользователи сети обвинили ее в расточительстве. Хотя, по ее словам, она лишь хотела показать, что они это сделали для ребенка в его день рождения. Позже в публикации АН «Между строк» их обвинили в покупке алкоголя, который присутствовал в чеке. Но, при внимательном рассмотрении фото чека, можно отчетливо увидеть, что там есть строчка «BEEF» - говядина, а не «BEER» - пиво, как было преподнесено.



У Миши был день рождения. Купили торт, конфеты и фрукты. У него и так вся жизнь в боли проходит. Нас обвинили, что мы тут обжираемся манго и прочим. Дело в том, что здесь манго дешевле яблок и картошки. А вот работать и зарабатывать мы тут не сможем, даже при очень большом желании. Работа без разрешения в Америке – автоматическая департация, -- поясняют родители мальчика.

Сейчас семья Гулиных по прежнему получают финансовую поддержку от фондов и частных граждан, но хватит ли собранных средств на завершающую операцию ребенку - вопрос открытый. Шанс, предоставленный мальчику людьми, может быть не использован.



На своей странице ВКонтакте Егор Бычков напоминает, что помогать или нет - личное дело каждого.

Вы, например, можете обкончаться от счастья, присоединившись к всеобщей истерике и собирая 100500 миллионов одному ребенку, -- пишет учредитель фонда «Живи, малыш» в одном из своих постов.

Скриншоты со страницы Егора Бычкова ВКонтакте