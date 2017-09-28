Кому охота. А кому - бизнес

Все эти желающие в определенные сроки пишут заявки, что они являются претендентами на получение этого разрешения на добычу лося. Те заявочки собираются, и после устраивается лотерея. Каждой заявке присваивается соответствующий номер. Эти номера складываются в лотерейный барабан. Ну и вытаскивается одна заявочка из 20. То есть, чей номер вытащили, тот и победил. Он платит налоговый сбор 1 500 рублей и плюс госпошлина 650 рублей за выдачу бланка-разрешения. Вот и вся цена. Это в общедоступных угодьях.



А в охотничьих закрепленных хозяйствах – там не розыгрыш лотереи, а аукцион. Поскольку количество лосей ограничено, а количество желающих очень велико. И принцип такой – кто имеет возможность заплатить бОльшую сумму, то и побеждает. От 30 000 в цене.



Шансы есть, но они невелики, потому что такие интересные виды, как лось, косуля, бурый медведь - они не многочисленны, естественно, существует лимит на их добычу, иначе они закончатся очень быстро. А желающих много. И поэтому на общедоступные угодья идут через лотерейные билетики и это недорого. Ну а те, кто не победил в лотереи, идут к пользователям, а там уже цена вопроса - абсолютно другая.

