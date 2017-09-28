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расследование tagilcity.ru
Кому охота. А кому - бизнес
Свердловская область
К охотничьим ресурсам отнесены 79 видов животных, из них млекопитающих — 30,
птиц — 49 видов.

Всего в области обитают:
254 вида птиц
66 видов млекопитающих
6 видов рептилий,
9 видов амфибий
Ресурсы Свердловской области
Главные реки области: реки бассейна Оби (Исеть, Тавда, Тура) и Камы (Чусовая, Уфа).

Самые крупные озёра области: Пелымский Туман (32,2 км²), Вагильский Туман (31,2 км²).

Крупнейшие водораздельные озёра: Исетское (24 км²) и Таватуй (21,2 км²).
В Нижнем Тагиле охотниками являются глава города Сергей Носов, а также руководители и топ-менеджеры градообразующих предприятий, крупные бизнесмены и чиновники.

Об особенностях охоты в Нижнем Тагиле и Пригородном районе редакция TagilCity.ru пообщалась с Анатолием Фирсовым, ведущим специалистом Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.
В целом в Нижнем Тагиле на сегодняшний день 7 500 человек имеют охотничий билет единого федерального образца. Реальных охотников из них треть. Остальные лишь владельцы охотничьего оружия.

Анатолий Фирсов
Ведущий специалист Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
Охота из промыслового вида деятельности со временем перешла в разряд элитного развлечения.

И связано это в том числе с ценами на добычу: чтобы поохотиться на того или иного зверя, нужно или обладать большим везением, или существенно потратиться.

За что платит охотник?
Стать охотником достаточно просто.
Но достаточно дорого.
Охотничий билет - БЕСПЛАТНО
Охотничий билет единого федерального образца может получить любой гражданин, не имеющий не погашенной или не снятой судимости, дееспособный, нормальный по медпоказателям.

При этом медэкспертизу для получения билета проходить не надо. Гражданин пишет заявление установленного образца с приложением двух фотографий и копии основного документа, удостоверяющего личность. И в течение пяти рабочих дней он получает билет. Он выдается бесплатно. Никаких членских взносов не предусмотрено.
Бланк-разрешение на 1 вид охоты - 650 РУБЛЕЙ
Официально человеку, который хочет отправиться на охоту, нужно заплатить лишь госпошлину 650 рублей за бланк-разрешение на 1 вид охоты.
Путевка на территорию охотничьего хозяйства - КАК ПОВЕЗЁТ
А вот здесь начинается настоящий квест. Чтобы поохотиться на животное или дичь - нужно заплатить территории, где вы планируете заняться добычей. При этом цены фиксированы только на нескольких угодьях - общедоступных. А на «частных» - закрепленных за организациями - стоимость 1 зверя варьируется от нескольких тысяч до десятков и даже сотен тысяч рублей.
Цены очень разные. Недостаточно низкие. Высоки. В этом году, этом сезоне, минимальная цена на добычу водоплавающей дичи – 2 000 рублей (сезонная путевка). У некоторых выше. Цены весьма разные. То есть, от 2 000 до 10 000, такой разбег цен сезонных путевок на закрепленных территориях.

Также у граждан есть возможность поохотиться и на копытных животных. Если они хотят осуществлять такую охоту на территории общедоступных угодий, то все просто и недорого. Возьмем Тагильский участок, добыча лося. В сезон охоты 2017 года можно добыть на этом участке 1 лося - есть всего одно разрешение. А желающих на этого лося порядка 10-20 человек.

Анатолий Фирсов
Ведущий специалист Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
Один лось на всех. На одном участке.
Как же делить этого лося?
Все эти желающие в определенные сроки пишут заявки, что они являются претендентами на получение этого разрешения на добычу лося. Те заявочки собираются, и после устраивается лотерея. Каждой заявке присваивается соответствующий номер. Эти номера складываются в лотерейный барабан. Ну и вытаскивается одна заявочка из 20. То есть, чей номер вытащили, тот и победил. Он платит налоговый сбор 1 500 рублей и плюс госпошлина 650 рублей за выдачу бланка-разрешения. Вот и вся цена. Это в общедоступных угодьях.

А в охотничьих закрепленных хозяйствах – там не розыгрыш лотереи, а аукцион. Поскольку количество лосей ограничено, а количество желающих очень велико. И принцип такой – кто имеет возможность заплатить бОльшую сумму, то и побеждает. От 30 000 в цене.

Шансы есть, но они невелики, потому что такие интересные виды, как лось, косуля, бурый медведь - они не многочисленны, естественно, существует лимит на их добычу, иначе они закончатся очень быстро. А желающих много. И поэтому на общедоступные угодья идут через лотерейные билетики и это недорого. Ну а те, кто не победил в лотереи, идут к пользователям, а там уже цена вопроса - абсолютно другая.

Анатолий Фирсов
Ведущий специалист Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
Охота - занятие дорогое, а потому - коллективное.
Из-за действующих расценок большинство охотников объединяется, чтобы выйти на охоту на дорогого зверя: они делят между собой как затраты на путевку, так и полученную после добычу.
Нижняя планка по лосю 30 тысяч рублей, насколько я знаю. По этому люди для охоты на крупного зверя объединяются в бригады в среднем человек по пять чтобы разделить затраты.

Тот, на кого выдано разрешение, - ответственный за отстрел и должен обязательно присутствовать при проведении охоты, а на остальных участников составляется список бригады и выдаются путевки, дающие право участвовать в охоте.

Охотник из Нижнего Тагила
Куда тратят деньги те, за кем закреплены угодья?
- Платежи от охотников идут на счета юридического лица, которое осуществляет охотничью деятельность на данной территории. Куда расходуются эти средства – тоже вопрос возникает. Потому что сумма от 30 000 – это немаленькая сумма. Как охотпользователи распоряжаются такими средствами? Хочется надеется, что эти средства идут на восстановление численности животных, на которых ведется охота. Отчасти, на зарплату егерям конечно, на которых тоже большая часть расходов.

- Это как-то проверяется, учитывается или они как-то отчитываются?

- Нет. Что касается департамента по охране животного мира, финансовая сторона пользователей не проверятся. Единственное, что есть плановые проверки этих юрлиц, которые заключили хозяйственные соглашения. Проверки плановые, согласованные с прокуратурой, но финансовой части они не касаются. Они касаются лишь исполнения условий пользования объектами животного мира.
Площадь Пригородного района примерно 600 тысяч гектаров. На этой площади есть два участка общедоступных охотничьих угодий. Так называемый Тагильский участок и Шиловский. Площадь их не велика. Шиловский участок 11 тысяч гектаров. Тагильский около 20. И остальная территория закреплена за пользователями, то есть это юрлица, которые ведут хозяйственную деятельность на территории. Этих хозяйств у нас 10.

Анатолий Фирсов
Ведущий специалист Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
Охотничьи угодья Пригородного района
По данным Геопортала охотничьих угодий России «Карта охотника»
1
Нижнетагильское
Пользователь: ОО «Нижнетагильское межрайонное ООиР»
Площадь: 1167 кв. км
2
Охотник
Пользователь: ООО «Охотник»
Площадь: 169,6 кв. км
3
Черноисточинское
Пользователь: Частное учреждение «Охотничье хозяйство» (совладельцем значится АО «ЕВРАЗ НТМК»)
Площадь: 929 кв. км
4
Старатель
Пользователь: ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
Площадь: 284,5 кв. км
5
Новоасбестовское
Пользователь: АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Площадь: 1210 кв. км
6
Харенское
Пользователь: АО «Уралэлектромедь»
Площадь: 530 кв. км
7
Полоз
Пользователь: Автономная некоммерческая рыболовно-охотничья туристическая организация «Полоз»
Площадь: 293,6 кв. км
8
Верхняя Сосновка
Пользователь: ООО «ОХ «Верхняя и Нижняя Сосновка»
Площадь: 18,78 кв. км
9
Нижняя Сосновка
Пользователь: ООО «ОХ «Верхняя и Нижняя Сосновка»
Площадь: 18,02 кв. км
10
Демидовское
Пользователь: ООО «Трест Тагилстрой»
Площадь: 110,2 кв. км
11
Паньшино
Пользователь: НП «Охотничье хозяйство «Паньшино»
Площадь: 235,1 кв. км
12
Кайгородское ООУ
Пользователь: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
13
Шиловский УООУ
Пользователь: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
14
ПП Река Чусовая (Сулемский участок)
Промысловая охота запрещена
Площадь: 669 кв. км
15
ПП Река Чусовая (Висимский участок)
Промысловая охота запрещена
Площадь: 182,5 кв. км
Лимиты на животных
На радость защитникам животных на каждое охотничье угодье установлены лимиты.
Есть не лимитированные виды. К ним относятся утки, рябчики, вальдшнепы, зайцы, белки, лисицы, волки, енотовидные собаки, норки, ондатра – это все не лимитированное. Часть из них имеют дневные и сезонные нормы отстрела. Например, не более 10 уток за день можно добыть. Рябчиков можно добыть не более 5 в день, и не более 50 за сезон. И зайцы, не более 2 в день и не более 20 в сезон охоты.

А как исполняется учет отстрела?
Человек пришел и сказал «Вот две заячьи лапы»?
- Хороший вопрос. То есть, выдано разрешение на добычу зайца, не более 2-ух в день и не более 20 в сезон. На обратной стороне разрешения есть табличка, сегодня выехал на охоту на зайца, добыл одного зайца и обязан написать сегодняшнюю дату, количество и кого добыл.

- То есть, вопрос тут только в совести и никакого учета?

- Учет есть. При случае, я возвращаюсь с охоты, заяц лежит у меня в рюкзаке. Меня встречает инспектор.

«Будьте добры, пожалуйста, документы».
«Да, пожалуйста. Вот у меня разрешение на добычу зайца».
«А зайца добыли?».
«Да, добыл, в рюкзаке».

То есть, это при случае встречи с инспектором, это возможно.

- Но инспектор же не ходит целый день по лесу?

- Не целый день и не за каждым охотником. Понятно, что все это - на совести охотника.
В целом, охотники любят природу на самом деле. Это не какие-то кровожадные убийцы, которые хотят все изничтожить. Охотники, в большинстве своем, – очень трепетно относятся к природе. И они не хотят, чтобы охота сегодня или завтра закончилась. Они хотят, чтобы животный мир и дальше развивался, процветал, численность охотничьих объектов росла, чтобы охота каждый год становилась все интереснее.

И мы думаем о детях своих. Почему я, отец, охочусь, а мои дети останутся без охоты? То есть, в большинстве своем, охотники – самые большие любители природы.

Анатолий Фирсов
Ведущий специалист Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
Текст, оформление: Александра Постоногова
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