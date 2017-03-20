Эксперты советуют: договаривайтесь с банком, если есть проблемы с кредитом

Если у заемщика возникли сложности с платежами по кредиту, нужно обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, - сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута
.- Сейчас, благодаря снижению ключевой ставки, банки предлагают реструктуризацию кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов. Надо внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Поскольку бывает и так, что реальные условия расходятся с теми, которые банк рекламирует, предлагая реструктуризацию, и в Банк России поступают жалобы на этот счет.