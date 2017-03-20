Эксперты советуют: договаривайтесь с банком, если есть проблемы с кредитом

Если неплательщик не договаривается с банком, у последнего остается право требовать деньги через суд. Но суд может учесть сложную ситуацию у должника. И назначить щадящие условия погашения кредита (к примеру, гасить долг частями). Но об изменении условий по кредиту можно самому договориться с банком. А в случае суда на должника лягут еще и судебные издержки. Сумма долга при этом увеличится.



Важно помнить, что если должник не платит и после решения суда, то на сцену выйдут судебные приставы, которые могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество. И если долг превышает 30 тысяч рублей, по решению суда заемщика не выпустят за границу.





Фото: businesskey.pro