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Эксперты советуют: договаривайтесь с банком, если есть проблемы с кредитом
Жители Свердловской области и Нижнего Тагила, в том числе, часто берут кредиты, но не все из них способны возвращать деньги вовремя. В связи с этим, в случае проблем с выплатами по кредитам, специалисты финансового сектора рекомендуют заемщикам обращаться в банк, не откладывая решение проблемы на потом.
На Урале резко увеличилась доля «проблемных кредитов
Если у заемщика возникли сложности с платежами по кредиту, нужно обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, - сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.- Сейчас, благодаря снижению ключевой ставки, банки предлагают реструктуризацию кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов. Надо внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Поскольку бывает и так, что реальные условия расходятся с теми, которые банк рекламирует, предлагая реструктуризацию, и в Банк России поступают жалобы на этот счет.
За долги арестовали автомобили
Первое, что нужно помнить, прежде чем брать кредит - возвращать денежные средства придется в любом случае!
Для тех, кто не может платить кредит по уважительным причинам, в банках предусмотрены льготы, отсрочки и др. Но в любом случае долги придется возвращать.
Фото: new-variant.ru
Скрываться от выплат - не получится. По решению суда у должника могут арестовать имущество. Так, за долги по кредитам машин в 2017 году уже лишились две жительницы Урала.

Дама из Первоуральска за долг в 60 000 рублей лишилась отечественного автомобиля. У жительницы Екатеринбурга арестовали BMW за долг в 2 миллиона рублей.
Что делать, если не можешь вернуть кредит? Главное - не скрываться от банка. Отвечать на звонки. Не рассчитывайте на то, что вам простят долг. Обратитесь в банк первыми, если понимаете, что не можете заплатить долг. оговаривайтесь с банком. Если ситуация совсем затруднительная, обратитесь к родственникам за помощью. Кредиты - как и любые долги - являются передаваемыми по наследству.
Кредитные карты - это тоже кредит
У кредитной карты есть масса преимуществ перед потребительским кредитом. Например, вы можете не указывать цели, на которые собираетесь потратить денежные средства. Карту легче получить, чем кредит. По срокам - тоже выигрывает карта.

Важно знать! Просрочка платежа по карте и невыполнение обязательств перед банком также влекут за собой начисление штрафов и пени, позже звонки коллекторов, а в крайних случаях - суды.

Имейте ввиду! В любом банке долг придется возвращать. Через коллекторские службы, через суд. Сумма только увеличится, она никуда не денется.
Фото: www.vsluh.ru
И надо помнить вот о чем. Банк в обязательном порядке должен информировать заемщика о полной стоимости кредита. Важно при подписании договора проверять и данные о дополнительных услугах.

В частности, некоторые банки предлагают страховки - однако эти услуги не только не являются обязательными, но и не влияют на решение банка о выдаче вам кредита.
Истории из жизни
Житель Нижнего Тагила потратил немало сил, времени и нервов на то, чтобы вернуть 60 000 рублей за навязанную страховку по кредиту. Сделать это удалось лишь через суд.
Людмила, жительница Нижнего Тагила, тоже оказалась в подобной ситуации: ей понадобился кредит - 350 тыс. рублей - на завершение сделки с недвижимостью. И когда она подписала документы и начала выплаты, оказалось, что к сумме кредита были добавлены еще 84 тыс. рублей - как страховка. Эти средства были аккуратно распределены в ежемесячных платежах.


Фото: ud.kmvcity.ru
На сегодняшний день банки, как участники рынка, привлекают внимание клиентов разными способами. Так же, как и у крупных торговых корпораций, у банков существуют маркетинговые ходы. Одним из них является расчет ставки по кредитам не в годовом исчислении, а в месяцах или в днях. Данные цифры сильно отличаются между собой.
Если пересчитать предложенную ставку не в дневном, а годовом исчислении, то вполне может оказаться, что данная сделка в сравнении со сделками в среднем по рынку, окажется невыгодной.
К примеру, вы берете кредит со ставкой 2% в день на срок 3 месяца. В пересчете на годовые получается 730%. Исходя из данных расчетов получается, что, взяв 50 000 рублей на 3 месяца, вернуть банку нужно будет 72 000 рублей.
Согласно ст. 30 «Закона о банках и банковской деятельности», банк должен прописывать в кредитных договорах полную стоимость кредита. В документе говорится, что полная стоимость кредита указывается в процентах годовых. Более того, по закону банки обязаны предоставить информацию о полной стоимости кредита еще до заключения договора.

Что выбрать?
Есть несколько вариантов, как договориться с банком по поводу непосильного кредита.

Во-первых, это может быть отсрочка платежа на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если человек много лет был клиентом банка, имеет хорошую кредитную историю, то банк возможно, пойдет навстречу. Но такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей. Об этом необходимо помнить.

Второй вариант – реструктуризация долга. Она подразумевает пересмотр условий кредита для уменьшения платежей. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита. К примеру, с 3 до 5 лет.
Фото: okbuh.ru
Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора. К примеру, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени заемщик будет выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг. Или уменьшенные платежи. Для разговора с сотрудниками банка нужно собрать некие документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Это может быть приказ о сокращении и копия трудовой книжки с записью, свидетельство о смерти созаемщика по кредиту (или близкого родственника, кто помогал оплачивать кредит) и др.

В условиях падения ставок по кредитам выгодным может стать рефинансирование. Важно правильно посчитать выгоду. Взять новый кредит для погашения старого - не всегда удачное решение. Если долг перед одним банком уже есть,в другом новый кредит могут и не дать, либо дадут, но с более высокой процентной ставкой. Если необдуманно брать новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно загреметь в долговую яму.
Кредит может стать непосильным
Стоит придерживаться самых простых правил по планированию кредита: сумма платежей по кредитам не должна превышать 30-35% дохода. А остающихся средств должно хватать на прочие обязательные платежи и на жизнь заемщику и членам его семьи. А «подушка безопасности» должна составлять как минимум 3 месячных дохода заемщика. В случае форс-мажора она выручит хотя бы на время. Не стоит пренебрегать страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит задолженность перед банком.

Надо помнить, что законодательство не предусматривает никаких послаблений должнику даже в случае потери кормильца, увольнения или тяжелой болезни. Банк может пойти на уступки, но кредит все равно придется оплачивать.
Фото: gulaypole.in.ua
Если банк отказывает в пересмотре условий, можно обратиться к финансовому омбудсмену. Это общественный «защитник на финансовом рынке. Он отстаивает интересы граждан до суда, если долг не превышает 300 тысяч рублей. Но рассчитывать на такую помощь можно только в случае, если у банка подписано соглашение о сотрудничестве с финансовым омбудсменом.

Некоторые заемщики легкомысленно полагают, что если банк лишился лицензии, то кредит можно не платить. Но долг не исчезает после банкротства банка: он переходит Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации. Долг выплатить все равно придется. Важно следить за новостями. И платить кредит аккуратно, сохраняя все квитанции.
Деньги через суд
Если неплательщик не договаривается с банком, у последнего остается право требовать деньги через суд. Но суд может учесть сложную ситуацию у должника. И назначить щадящие условия погашения кредита (к примеру, гасить долг частями). Но об изменении условий по кредиту можно самому договориться с банком. А в случае суда на должника лягут еще и судебные издержки. Сумма долга при этом увеличится.

Важно помнить, что если должник не платит и после решения суда, то на сцену выйдут судебные приставы, которые могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество. И если долг превышает 30 тысяч рублей, по решению суда заемщика не выпустят за границу.


Фото: businesskey.pro
За разъяснениями и жалобами на действия какой-либо финансовой организации можно обратиться в интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru. Или по телефону 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России).
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Текст, оформление: Камила Мориак

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