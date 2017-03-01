Премьера спектакля-тёзки знаменитого эротического триллера состоится в Молодёжном театре Нижнего Тагила на Вагонке (ФОТО)

О предстоящей премьере журналисты TagilCity.ru поговорили с режиссером спектакля – Татьяной Захаровой.

В центре сюжета – 4 часа из жизни девушки. В самую короткую ночь в году она старается прожить всю свою жизнь, потому что до этого у неё не было жизни. У неё не было любви. Она была спящей душой, как и другие герои спектакля. Все они этой ночью стараются догнать жизнь, -- рассказала журналистам TagilCity.ru режиссер спектакля Татьяна Захарова.



Журналисты TagilCity.ru во время беседы с режиссером отметили, что спектакль назван также, как последний фильм Стэнли Кубрика – триллер с элементами эротики - «С широко закрытыми глазами».

Такое название спектакля выбрано из следующих соображений – очень жаль, когда жизнь уходит в песок, как у героев пьесы, по которой ставится спектакль. Намёк на эротику в спектакле возможен, но главное в названии – предать суть – человек может долго жить, закрыв глаза. Не замечая вокруг себя самого важного, -- отметила режиссер Татьяна Захарова.



Таким образом, спектакль будет рассчитан на аудиторию, которой близки темы любви, одиночества и поиска.

Я ожидаю зрителя в возрасте от 16 лет и далее без ограничений. Вероятно, история будет близка многим, -- рассказала режиссер Татьяна Захарова.



Премьера спектакля состоится 24 марта в пятницу. В субботу 25 марта посетить спектакль смогут также те, кто по тем или иным причинам не смог прийти на премьеру.