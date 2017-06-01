Театр кукол - это не детский театр. А кукла - не значит игрушка. Этот стереотип, доставшийся нам с советских времен. Так сложилось, что большинство спектаклей нашего репертуара рассчитаны на детскую аудиторию. А театр кукол - он для всех. Дети - это особая категория разумных существ. Они еще не потеряли связь с космосом.
У них можно многому научиться. Разницы нет взрослый зритель или ребёнок. Когда, происходящее на сцене, нас захватывает, когда мы испытываем удовольствие, сидя в зрительном зале, когда мы увлечены действом - тогда все становятся детьми.