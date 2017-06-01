Финал Лиги КВН завершился в Нижнем Тагиле: победителем стала команда «С понедельника» (ВИДЕО)

В финале участвовало 4 команды, одна из Екатеринбурга, остальные местные.



От Нижнего Тагила участвовали 3 команды:



Выступления начинались с искромётных приветствий. Потом шёл капитанский конкурс. А завершалось всё СТЭМом. Для этого конкурса юмористы привлекали жюри.

Итоговые баллы каждой команды получились с очень минимальным разницей.



Капитан команды «С понедельника» рассказала о впечатлениях от победы.

Мы даже не рассчитывали на победу, тем более, что идёт сессия. Нам всегда говорили, что чего-то не хватает, а в этот раз видимо хватило. Скоро мы будем участвовать в региональной Лиге, которая пройдёт в Екатеринбурге, -- поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru капитан команды-победителя Ольга Шляховая.