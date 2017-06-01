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Новости Нижнего Тагила

Финал Лиги КВН завершился в Нижнем Тагиле: победителем стала команда «С понедельника» (ВИДЕО)

1 июня 2017, 18:15Добавить новость
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27 мая, в субботу прошёл финал КВН в Нижнем Тагиле. Яркое мероприятие состоялось в Городском дворце молодёжи.

В финале участвовало 4 команды, одна из Екатеринбурга, остальные местные.


От Нижнего Тагила участвовали 3 команды:

 

  • В городе «Т»
  • С понедельника
  • Константа


Выступления начинались с искромётных приветствий. Потом шёл капитанский конкурс. А завершалось всё СТЭМом. Для этого конкурса юмористы привлекали жюри.

 

 

Итоговые баллы каждой команды получились с очень минимальным разницей.

 

Выступление собрало полный зал и завершилось бурными аплодисментами и победой команды «С понедельника», -- рассказали организаторы.


Капитан команды «С понедельника» рассказала о впечатлениях от победы.

 

Мы даже не рассчитывали на победу, тем более, что идёт сессия. Нам всегда говорили, что чего-то не хватает, а в этот раз видимо хватило. Скоро мы будем участвовать в региональной Лиге, которая пройдёт в Екатеринбурге, -- поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru капитан команды-победителя Ольга Шляховая.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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