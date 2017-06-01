А пока погода не очень, ходим в кино и на вечеринки
Как провести первые летние выходные в Нижнем Тагиле?
Чем запомнятся первые выходные долгожданного лета - решать вам. Мы же вам пожелаем попрощаться с весной и встретить лето весело и непринуждённо. День защиты детей, первые дни лета - что это, как не повод быть счастливым и обаятельным? Вдохновляйтесь от каждого ветерка в форточку, рисуйте новые маршруты, пишите новые впечатления и будьте всегда на высоте!
Что означает для нас летнее настроение? Это не только легкая одежда и солнечные очки - это еще самые летние и зажигательные музыкальные хиты, с которыми связано много приятных и беззаботных воспоминаний! Танцуем, флиртуем, угощаемся и угощаем, радуемся жизни и встречаем рассвет вместе с нами!
С наступившим летним сезоном, мы готовим для вас нечто особенное. Проживая это прекрасное время года, мы все больше нуждаемся в отдыхе. Исходя из всех основным принципов сбалансированного досуга, мы спешим представить вашему вниманию летний проект, в рамках которого у наших друзей появится возможность получить все необходимое, что нужно для красивого, а главное уютного времяпрепровождения.
Проведите незабываемую ночь под лучшие сеты наших резидентов!
Хватит мерзнуть, все к нам! - Самые жаркие проводы приготовили для тебя Витамин и Серж Истерика. - С жаркими танцами от Шоу балета тебе не усидеть на месте. - Только летние и жаркие хиты от Dj МитрофаноFF и Dj LeX. - Глаза геометрии Илья Локалин не упустит ни одного момента этого веселья. Летний бриз положительных эмоций гарантируем!
Друзья! Мы решили завести приятную традицию — выпускать диски с музыкой любимых диджеев! В сборник вошли только самые популярные и горячие хиты, под которые мы гуляли в Nebare. Все композиции специально отобрали наши резиденты. Диск станет подарком каждому гостю! dj`s: KENZO| FRESH| COSTA| CALVADOS| Roby R| #IVANVORONIN Наш новый МС - Илья Саков
Самые солнечные люди - это, конечно же РЫЖИЕ. Да, да эта вечеринка для тех, кого поистине любит наше Светило. Для тех, кто сам обожает зажигать и загорать. Самые рыжие и конопатые – рулят на этом празднике Солнца и только для Вас в эту ночь коктейль в подарок. Бери с собой своих любимых Солнышек и приходи к нам.
3 июня на Театральной площади проводим информационную акцию для горожан и социологический опрос. Задача акции - повысить информированность горожан о проблеме жестокого обращения с детьми и путях профилактики насилия над детьми, выяснить у тагильчан, знают ли они, что нужно делать и куда обращаться в случае, если ребенок попадает в ситуацию жестокого обращения и становится жертвой насилия.
Во время акции будет работать консультационный пункт, можно будет задать вопросы психологам, получить информационные буклеты и наклейки с адресами помощи.
Нью-йоркский фотограф Тим Истман документирует в своем проекте «Граждан войны» войну в Донбассе с портретами людей и изображениями сельских районов, разрушенными домами, пустыми шкафами и полями, покрытыми сорняками.
Каждая фотография - это хроника реальности, которая рассказывает свою собственную историю, она буквально подчеркивается мыслью или цитатой его главного героя. Люди показывают фотографу свои реалии, иногда вспоминая обстрелы и повреждения.
«Я посетил Украину и сфотографировал людей, живущих на пороге войны ... Эти фотографии призваны показать миру людей, которые вынуждены жить посреди войны. Они не солдаты, а просто обычные люди, которые пытаются жить нормальной жизнью в невозможных обстоятельствах».
Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.
Кинотеатр «Родина» пр. Ленина, 57 1-7 июня, 9:40, 13:10, 18:20, 19:40, 22:25
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
«Чужой: завет» КРЦ «Россия» пр. Вагоностроителей, 26-а 1-7 июня, 13:30
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
впереди солнечные дни, теплые вечера, душевные разговоры у костра, поездки на море, укусы комаров, песни до утра, разноцветные футболки... впереди лето, друзья! наполните каждый день незабываемыми мгновениями. желаем вам приятных выходных!