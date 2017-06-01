Самые солнечные люди - это, конечно же РЫЖИЕ.Да, да эта вечеринка для тех, кого поистине любит наше Светило.Для тех, кто сам обожает зажигать и загорать.Самые рыжие и конопатые – рулят на этом празднике Солнца и только для Вас в эту ночь коктейль в подарок.Бери с собой своих любимых Солнышек и приходи к нам.