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А пока погода не очень, ходим в кино и на вечеринки
Как провести первые летние выходные в Нижнем Тагиле?
Чем запомнятся первые выходные долгожданного лета - решать вам. Мы же вам пожелаем попрощаться с весной и встретить лето весело и непринуждённо. День защиты детей, первые дни лета - что это, как не повод быть счастливым и обаятельным? Вдохновляйтесь от каждого ветерка в форточку, рисуйте новые маршруты, пишите новые впечатления и будьте всегда на высоте!
ГОРЯЧИЕ ВЕЧЕРИНКИ
«Дождались! Наконец-то лето!»
РЦ «Олимп», Молодежная ул., 22Б
2, 3 июня, 22:00

Что означает для нас летнее настроение? Это не только легкая одежда и солнечные очки - это еще самые летние и зажигательные музыкальные хиты, с которыми связано много приятных и беззаботных воспоминаний!
Танцуем, флиртуем, угощаемся и угощаем, радуемся жизни и встречаем рассвет вместе с нами!




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«Back in the 90's»
Ночной клуб «INJI» Восточная, 18
2, 3 июня, 22:00

Самые горячие и зажигательные хиты! Лето, танцы, море счастья и радости. Отрывайтесь по полной!
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«Summer Fantasy»
Бар NEBAR, Горошникова, 7
2 июня, 23:00

С наступившим летним сезоном, мы готовим для вас нечто особенное. Проживая это прекрасное время года, мы все больше нуждаемся в отдыхе. Исходя из всех основным принципов сбалансированного досуга, мы спешим представить вашему вниманию летний проект, в рамках которого у наших друзей появится возможность получить все необходимое, что нужно для красивого, а главное уютного времяпрепровождения.

Проведите незабываемую ночь под лучшие сеты наших резидентов!





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«Малиновые проводы весны»
Кафе-бар «МАЛИНА», ул. Горошникова, 64
2 июня, 23:00

Хватит мерзнуть, все к нам!
- Самые жаркие проводы приготовили для тебя Витамин и Серж Истерика.
- С жаркими танцами от Шоу балета тебе не усидеть на месте.
- Только летние и жаркие хиты от Dj МитрофаноFF и Dj LeX.
- Глаза геометрии Илья Локалин не упустит ни одного момента этого веселья.
Летний бриз положительных эмоций гарантируем!
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«Ай да Пушкин! Ай да молодец!»
Сafe-club «Ривьера», ул. Дзержинского, 31
3 июня, 22:00

Шоу-балет, лучшие треки, напитки и общение, танцы и движения. Будь молод, красив и счастлив. Встречаем лето изо всех сил!
Тел.:
(3435) 495-610
+ 7 982 66 99 094




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«Territory Of Sound : Time»
Гора Бар, ул. Огаркова, 2
3 июня, 22:00

Бесконечная музыка души и тела. Уютные посиделки и интересные разговоры, приятная атмосфера и громкий звук. Ешь, пей, танцуй.
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«Презентация диска #Тагилнеспит»
Бар NEBAR, Горошникова, 7
3 июня, 23:00

Друзья! Мы решили завести приятную традицию — выпускать диски с музыкой любимых диджеев!
В сборник вошли только самые популярные и горячие хиты, под которые мы гуляли в Nebare. Все композиции специально отобрали наши резиденты. Диск станет подарком каждому гостю!
dj`s: KENZO| FRESH| COSTA| CALVADOS| Roby R| #IVANVORONIN
Наш новый МС - Илья Саков


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«Рыжая вечеринка»
Кафе-бар «МАЛИНА», ул. Горошникова, 64
3 июня, 23:00

Самые солнечные люди - это, конечно же РЫЖИЕ.
Да, да эта вечеринка для тех, кого поистине любит наше Светило.
Для тех, кто сам обожает зажигать и загорать.
Самые рыжие и конопатые – рулят на этом празднике Солнца и только для Вас в эту ночь коктейль в подарок.
Бери с собой своих любимых Солнышек и приходи к нам.

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РАЗНОЕ
Информационная акция «Вместе защитим»
Площадь перед Кинотеатром «Родина»
3 июня, 16:00

3 июня на Театральной площади проводим информационную акцию для горожан и социологический опрос.
Задача акции - повысить информированность горожан о проблеме жестокого обращения с детьми и путях профилактики насилия над детьми, выяснить у тагильчан, знают ли они, что нужно делать и куда обращаться в случае, если ребенок попадает в ситуацию жестокого обращения и становится жертвой насилия.

Во время акции будет работать консультационный пункт, можно будет задать вопросы психологам, получить информационные буклеты и наклейки с адресами помощи.
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Выставка «Граждан войны»
Центральная библиотека,
пр. Строителей, 1а
Пятница, 2 июня, 17:00

Нью-йоркский фотограф Тим Истман документирует в своем проекте «Граждан войны» войну в Донбассе с портретами людей и изображениями сельских районов, разрушенными домами, пустыми шкафами и полями, покрытыми сорняками.

Каждая фотография - это хроника реальности, которая рассказывает свою собственную историю, она буквально подчеркивается мыслью или цитатой его главного героя. Люди показывают фотографу свои реалии, иногда вспоминая обстрелы и повреждения.

«Я посетил Украину и сфотографировал людей, живущих на пороге войны ... Эти фотографии призваны показать миру людей, которые вынуждены жить посреди войны. Они не солдаты, а просто обычные люди, которые пытаются жить нормальной жизнью в невозможных обстоятельствах».

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«Мой лучший экипаж»
Площадь МБУ «Дворец национальных культур»,
ул. Кольцова, 23
3 июня, 13:00

Открытый городской семейный парад. Конкурс детских колясок и велосипедов.
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КИНО
«Спасатели Малибу»
КРЦ «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
1-7 июня, 15:10, 22:45

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.
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«Чудо-женщина»
КРЦ «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
1-7 июня, 9:50, 12:30, 17:25, 20:05

Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
1-7 июня, 9:40, 13:10, 18:20, 19:40, 22:25

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.
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«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
КРЦ «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
1-7 июня, 11:05, 15:50, 18:15, 20:40

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
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«Чужой: завет»
КРЦ «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
1-7 июня, 13:30

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
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Мероприятия для детей
Спектакль «Коломбина»
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
1, 2 июня, 11:00

«Подводная эра»
Мультфильм об обитателях морских глубин
Кинотеатр «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
1-7 июня, 9:20

Игровая программа «Летнее настроение»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
2 июня, 11:00

Правовой калейдоскоп «Защищая детство»
Библиотека № 9 ул. Энтузиастов, 74
2 июня, 11:00

Развлекательная программа «Дайте детству наиграться»
Библиотека №7, ул. Фрунзе, 17а
2 июня, 11:00

Юбилейная выставка детских работ из коллекции НТМИИ
и победителей выставок-конкурсов
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
31 мая - 26 июня, 15:00

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за чистую планету»
Площадь МБУ «Дворец национальных культур», ул. Кольцова, 23
02 июня, 12:30

Игра-фантазия «Давайте за руки возьмемся»
Библиотека №6, ул. Басова, 6
2 июня, 15:00




«Детский арбат»
ДКЖ имени Гагарина
ул. хОХРЯКОВА, 17
2 июня, 15:00





впереди солнечные дни, теплые вечера, душевные разговоры у костра, поездки на море, укусы комаров, песни до утра, разноцветные футболки... впереди лето, друзья! наполните каждый день незабываемыми мгновениями. желаем вам приятных выходных!
Текст, оформление: Камила Мориак

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