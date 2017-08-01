Нижнетагильская центральная библиотека проводит викторину «Узнай больше: сЧИТАЙ меня!» (ФОТО)

В преддверии дня города 2017 года Центральная городская библиотека проводит викторину для обладателей смартфонов. Победители получат доступ к электронной библиотеке «Литрес».

Центральная городская библиотека разработала викторину, которая поможет объединить любовь к литературе и высокие технологии. Участники будут расшифровывать спрятанные в QR-кодах произведения об Урале и Нижнем Тагиле.

Первое задание акции «Узнай больше: сЧИТАЙ меня!» уже доступно участникам. Подробные условия и QR-коды уже размещены в тагильских трамваях. Желающий поучаствовать в викторине сканирует код своим смартфоном и заходит на сайт Центральной городской библиотеки. Система предложит участнику зарегистрироваться и отвечать на интересные вопросы. Задания будут зашифрованы в QR-кодах, которые будут меняться каждые 2 недели.

Как сообщает Центральная городская библиотека, акция продлится до 15 декабря 2017 года. По ее результатам будет определено несколько победителей, которые получат бесплатный доступ к электронной библиотеке «Литрес» и дипломы знатоков литературы.





Фото: Центральная городская библиотека