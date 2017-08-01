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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильская центральная библиотека проводит викторину «Узнай больше: сЧИТАЙ меня!» (ФОТО)

1 августа 2017, 23:05Добавить новость
Нижний Тагил,образование,студенты,школьники,библиотека,викторина,литература

В преддверии дня города 2017 года Центральная городская библиотека проводит викторину для обладателей смартфонов. Победители получат доступ к электронной библиотеке «Литрес».

Центральная городская библиотека разработала викторину, которая поможет объединить любовь к литературе и высокие технологии. Участники будут расшифровывать спрятанные в QR-кодах произведения об Урале и Нижнем Тагиле.

 

Первое задание акции «Узнай больше: сЧИТАЙ меня!» уже доступно участникам. Подробные условия и QR-коды уже размещены в тагильских трамваях. Желающий поучаствовать в викторине сканирует код своим смартфоном и заходит на сайт Центральной городской библиотеки. Система предложит участнику зарегистрироваться и отвечать на интересные вопросы. Задания будут зашифрованы в QR-кодах, которые будут меняться каждые 2 недели.

 

Как сообщает Центральная городская библиотека, акция продлится до 15 декабря 2017 года. По ее результатам будет определено несколько победителей, которые получат бесплатный доступ к электронной библиотеке «Литрес» и дипломы знатоков литературы.

Нижний Тагил,образование,студенты,школьники,библиотека,викторина,литература

Фото: Центральная городская библиотека

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