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Новости Нижнего Тагила

Несовершеннолетние правонарушители Нижнего Тагила отметили 1 сентября (ФОТО)

1 сентября 2017, 23:05Добавить новость
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Подростки, находящиеся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, отметили День знаний. В праздничный день рядом были не родители, а сотрудники полиции.

В нижнетагильском ЦВСНП содержатся 2 подростка - 14-летний Антон и 12-летний Ярослав. Они неоднократно убегали из дома, потому для исправления были помещены в центр временного содержания на 30 дней. 1 сентября ребята встретили не с родителями, а сотрудниками полиции. Для подростков полицейские организовали праздник.

Вначале юношам рассказали про историю Дня знаний, затем провели познавательные игры, где они вспомнили немного географию, историю, литературу и другие предметы. Сотрудники ЦВСНП подготовили для ребят информацию о нормах поведения в обществе, о правах и обязанностях несовершеннолетних, а также о формах ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

Завершился праздник запуском воздушных шаров с пожеланиями ребят, передаёт пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».


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Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
 
 
 
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