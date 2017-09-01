Несовершеннолетние правонарушители Нижнего Тагила отметили 1 сентября (ФОТО)

В нижнетагильском ЦВСНП содержатся 2 подростка - 14-летний Антон и 12-летний Ярослав. Они неоднократно убегали из дома, потому для исправления были помещены в центр временного содержания на 30 дней. 1 сентября ребята встретили не с родителями, а сотрудниками полиции. Для подростков полицейские организовали праздник.



Вначале юношам рассказали про историю Дня знаний, затем провели познавательные игры, где они вспомнили немного географию, историю, литературу и другие предметы. Сотрудники ЦВСНП подготовили для ребят информацию о нормах поведения в обществе, о правах и обязанностях несовершеннолетних, а также о формах ответственности за совершение правонарушений и преступлений.



Завершился праздник запуском воздушных шаров с пожеланиями ребят, передаёт пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»