В нижнетагильском ЦВСНП содержатся 2 подростка - 14-летний Антон и 12-летний Ярослав. Они неоднократно убегали из дома, потому для исправления были помещены в центр временного содержания на 30 дней. 1 сентября ребята встретили не с родителями, а сотрудниками полиции. Для подростков полицейские организовали праздник.
Вначале юношам рассказали про историю Дня знаний, затем провели познавательные игры, где они вспомнили немного географию, историю, литературу и другие предметы. Сотрудники ЦВСНП подготовили для ребят информацию о нормах поведения в обществе, о правах и обязанностях несовершеннолетних, а также о формах ответственности за совершение правонарушений и преступлений.
Завершился праздник запуском воздушных шаров с пожеланиями ребят, передаёт пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Несовершеннолетние правонарушители Нижнего Тагила отметили 1 сентября (ФОТО)1 сентября 2017, 23:05Добавить новость
В нижнетагильском ЦВСНП содержатся 2 подростка - 14-летний Антон и 12-летний Ярослав. Они неоднократно убегали из дома, потому для исправления были помещены в центр временного содержания на 30 дней. 1 сентября ребята встретили не с родителями, а сотрудниками полиции. Для подростков полицейские организовали праздник.
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