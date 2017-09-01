Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял 5 место среди цитируемых СМИ (ФОТО)

Городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru занял 5 место в ТОП-25 самых цитируемых средств массовой информации Свердловской области за второй квартал 2017 года.

Портал вошел в пятерку самых цитируемых СМИ области, отметим, что TagilCity.ru – это единственное СМИ Нижнего Тагила, вошедшее в топ-5 вместе с крупными региональными изданиями. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».





Регулярно, с каждым новым рейтингом Медиалогии, TagilCity.ru повышает свои показатели и теперь находится в пятерке самых влиятельных СМИ региона, наравне с бесспорными лидерами рынка. Все это - результат слаженной работы команды профессионалов, и, конечно, происходит благодаря поддержке наших читателей, которые верны изданию уже почти 10 лет и регулярно сообщают новости. Спасибо всем за эту поддержку! Впереди будет еще интереснее! -- сообщила главный редактор Александра Постоногова.



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