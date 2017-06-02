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Новости Нижнего Тагила

Более 100 книголюбов Нижнего Тагила собрала акция в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)

2 июня 2017, 15:05Добавить новость
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Юные тагильчане и библиотекари города приняли участие в акции в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте сами!».

Городская акция «Читайте с нами! Читайте сами!» собрала более 100 юных книголюбов Нижнего Тагила. Маленькие читатели со всех библиотек собрались в детско-юношеской библиотеке и начали подготовку к уличному шествию.

Юные книголюбы сами мастерили себе костюмы, писали обращения к своим сверстникам с призывами к чтению, разучили «кричалки», приготовили «шумелки», викторины и конкурсы. Был дан старт каникулярной программе чтения на каникулы «Ключ от лета».

Дети прошли по центральным улицам города, а затем отправились в парк имени Бондина с плакатами: «Я люблю читать», «Читать – это модно», «Чтение – путь к успеху». Яркая колонна детей привлекала внимание пешеходов и водителей: прохожие улыбались, машины сигналили.

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Юные читатели призывали: «Приходи в библиотеку, будешь умным человеком!», «Чтобы депутатом стать, надо книжечки читать. Чтобы президентом быть, надо книжечки любить».

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 В парке самые активные читатели запустили в небо воздушные шары с призывами к чтению: «Я люблю читать!», «Читать – это модно!», «Чтение – путь к успеху». 

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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила 

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