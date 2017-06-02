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Новости Нижнего Тагила

Праздник в честь Дня защиты детей устроили для маленьких жителей Нижнего Тагила поселка Горноуральский сотрудники ГИБДД (ФОТО)

2 июня 2017, 18:05Добавить новость
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Сотрудники отделения пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила устроили яркое праздничное мероприятие в День защиты детей. Порадоваться ему смогли и дети из поселка Горноуральский.

1 июня, в Международный день защиты детей, в поселке Горноуральский был устроен праздник. Организаторами его стали сотрудники отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Праздничное мероприятие прошло на площади около местного Дома культуры. Она была украшена яркими шарами, детей развлекали веселые клоуны, играла музыка.

Полицейские ГИБДД организовали конкурсы на тему безопасности на дорогах, обратили особое внимание участников мероприятия на поведение во время летних каникул.

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Команды детей разных возрастов проходили конкурс из пяти этапов, где демонстрировали свои знания правил дорожного движения, сигналов регулировщиков, жестов велосипедистов, дорожных знаков.

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Каждому участнику команды предстояло пройти полосу препятствий на велосипеде. С этим конкурсом все дети великолепно справились. Многие успели сфотографироваться с патрульным автомобилем.

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А в Нижнем Тагиле, в парке Бондина, сотрудники ГИБДД провели викторину по правилам дорожного движения, беседы со взрослыми участниками дорожного движения о безопасном поведении на дорогах города. 

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Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила 

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