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Новости Нижнего Тагила

Викторину и мастер-класс провели нижнетагильские пожарные в рамках празднования Дня защиты детей (ФОТО)

2 июня 2017, 11:05Добавить новость
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Нижнетагильские пожарные приехали в парк им. Бондина, чтобы поздравить юных тагильчан с Днем защиты детей. 

Огнеборцы проводили для детей мастер-классы, организовали викторину. Ребята смогли принять участие в тушении условного пожара из настоящего пожарного шланга. Ребятам очень понравилось на мгновение почувствовать себя настоящими борцами с огнем.

Всем желающим было разрешено сфотографироваться с пожарной машиной и примерить пожарную каску. Ребятам постарше разрешили примерить боевку.

Огнеборцы организовали для тагильчан не только увлекательное мероприятие, но и напомнили правила пожарной безопасности.

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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

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