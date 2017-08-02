Социальная сеть «ВКонтакте» поддержит фильм Алексея Учителя «Матильда»

Новая картина Алексея Учителя «Матильда» будет поддержана соцсетью «ВКонтакте».

Создатели исторического фильма «Матильда» пригласили представителей социальной сети «ВКонтакте» на закрытый показ своей картины.





После этого было принято решение оказать «Матильде» широкую информационную поддержку. Историческая драма о жизни молодого цесаревича Николая II, которая еще находится в стадии производства, успела вызвать большой резонанс у общественности и стала предметом бурного обсуждения.





«Вконтакте» предоставит своим пользователям наиболее подробную информацию, а они уже сами примут решение – смотреть фильм или нет.





Евгений Красников, пресс-секретарь «ВКонтакте», высказал свое мнение после просмотра фильма:





Даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению. Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям ВКонтакте сформировать собственное представление о «Матильде».



Выход картины в широкий прокат запланирован на 26 октября 2017 года. Соцсеть «ВКонтакте» уже создала сообщество, в котором представлены эксклюзивные материалы о том, как происходили съемки и производство картины, интервью актеров и режиссеров фильма.



В сообществе пройдут прямые трансляции с премьеры картины, которая состоится в Санкт-Петербурге. Также будут разыграны билеты на показ фильма в кинотеатрах страны. Кроме того, «ВКонтакте» доступны интервью Алексея Учителя, ответившего на вопросы пользователей соцсети, а также редкие фото- и кинохроники жизни Николая II и царской семьи.