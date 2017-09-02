67 полицейских Нижнего Тагила приняли присягу в День знаний (ФОТО)

Всего из стен учреждения выпустили 67 человек. На торжественном мероприятии присутствовали важные гости начальник управления по работе с личным составом полиции региона Владимир Тиряев, а также начальник полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров.



Напутственные слова раздались и от ветеранов в отставке, а также от отца Геннадия из храма Александра Невского.

С сегодняшнего дня вы - полноправные сотрудники правоохранительных органов. Вы поклялись добросовестно исполнять свои служебные обязанности, охранять порядок и защищать целостность нашего государства. От каждого из вас зависит очень многое. Не забывайте, что требования к сотрудникам полиции растут ежедневно. Работа всей правоохранительной структуры находится под пристальным вниманием общества. Наша главная задача – охрана общественного порядка, защита чести и достоинства граждан. Несите с честью высокое звание сотрудника полиции! -- сказал полковник Абдулкадыров

Самые успешные выпускники получили грамоты и благодарственные письма.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила