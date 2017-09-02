| регистрация
Новости Нижнего Тагила

67 полицейских Нижнего Тагила приняли присягу в День знаний (ФОТО)

2 сентября 2017, 10:15Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,праздник,работа,Россия,Свердловская область,присяга
В День знаний в Нижнем Тагиле состоялась торжественная линейкас участием первых лиц и выпускников центра профподготовки ГУ МВД по региону. Будущие полицейские произнесли слова присяги сотрудника органов внутренних дел.

Всего из стен учреждения выпустили 67 человек. На торжественном мероприятии присутствовали важные гости начальник управления по работе с личным составом полиции региона Владимир Тиряев, а также начальник полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров.

Напутственные слова раздались и от ветеранов в отставке, а также от отца Геннадия из храма Александра Невского.

 

город,Нижний Тагил,полиция,праздник,работа,Россия,Свердловская область,присягагород,Нижний Тагил,полиция,праздник,работа,Россия,Свердловская область,присяга

 

С сегодняшнего дня вы - полноправные сотрудники правоохранительных органов. Вы поклялись добросовестно исполнять свои служебные обязанности, охранять порядок и защищать целостность нашего государства. От каждого из вас зависит очень многое. Не забывайте, что требования к сотрудникам полиции растут ежедневно. Работа всей правоохранительной структуры находится под пристальным вниманием общества. Наша главная задача – охрана общественного порядка, защита чести и достоинства граждан. Несите с честью высокое звание сотрудника полиции! -- сказал полковник Абдулкадыров

 

Самые успешные выпускники получили грамоты и благодарственные письма.

 

город,Нижний Тагил,полиция,праздник,работа,Россия,Свердловская область,присягагород,Нижний Тагил,полиция,праздник,работа,Россия,Свердловская область,присяга
Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Отличившиеся сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила получили награды и новые звания в День ГИБДД (ФОТО)
4 июля, 08:45
2 0
Команда волонтёров будет работать на Дне танкиста в Нижнем Тагиле: ведётся набор
28 августа, 07:00
1 0
Более 600 полицейских будут обеспечивать безопасность детей 1 сентября в Нижнем Тагиле
25 августа, 09:00
3 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 112
Подписаться на новости