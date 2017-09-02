Лучшие учащиеся школ искусств Свердловской области получили денежные премии

В День знаний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел награждение лучших учащихся и работников школ искусств. Дипломы и денежные вознаграждения получили ученики музыкальных и художественных школ, а также студенты училищ и техникумов в сфере культуры.

Шестеро школьников получили по 20 000 рублей в номинации «Юные дарования», столько же студентов были награждены грантами в размере 25 000 рублей в номинации «Молодые дарования». Не остались без внимания и преподаватели творческих учреждений – 7 педагогов получили по 35 000 рублей.

Губернатор отметил, что Свердловская область вступает в программу «Пятилетка развития», которая призвана вывести регион в тройку лидеров по качеству жизни. Свердловчане в рамках этой программы будут приобщаться к искусству. Кроме того, со следующего года запланировано повышение губернаторских премий для учащихся и преподавателей творческих учреждений, пишет УралПолит.ru.