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Новости Нижнего Тагила

Лучшие учащиеся школ искусств Свердловской области получили денежные премии

2 сентября 2017, 12:55Добавить новость
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Глава региона вручил творческим детям дипломы и денежные премии, а также наградил их педагогов.

В День знаний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел награждение лучших учащихся и работников школ искусств. Дипломы и денежные вознаграждения получили ученики музыкальных и художественных школ, а также студенты училищ и техникумов в сфере культуры.

 

Шестеро школьников получили по 20 000 рублей в номинации «Юные дарования», столько же студентов были награждены грантами в размере 25 000 рублей в номинации «Молодые дарования». Не остались без внимания и преподаватели творческих учреждений – 7 педагогов получили по 35 000 рублей.

 

Губернатор отметил, что Свердловская область вступает в программу «Пятилетка развития», которая призвана вывести регион в тройку лидеров по качеству жизни. Свердловчане в рамках этой программы будут приобщаться к искусству. Кроме того, со следующего года запланировано повышение губернаторских премий для учащихся и преподавателей творческих учреждений, пишет УралПолит.ru.

 
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