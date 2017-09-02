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Новости Нижнего Тагила

Открытый урок по пожарной безопасности прошёл в школах Нижнего Тагила (ФОТО)

2 сентября 2017, 00:05Добавить новость
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Сотрудники экстренных служб Нижнего Тагила провели открытый урок для учащихся школ города, воспитанников детских садов и их родителей.

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» провели сотрудники МЧС, ВДПО, Центра защиты населения в школах и детских садах Нижнего Тагила. Ребятам рассказали о правилах пожарной безопасности и напомнили, как действовать в экстренной ситуации.

Особое внимание было уделено теме гражданской обороны. Детям напомнили сигналы гражданской обороны и действия, которые необходимо выполнить в случае урагана, наводнения и других стихийных бедствий. Встреча со школьниками и дошколятами в рамках открытого урока не была последней.

Как передаёт ОНД и ПР Нижнего Тагила, встречи, посвященные пожарной безопасности и правилам отдыха в школьные каникулы, будут происходить в течение учебного года.


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Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
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