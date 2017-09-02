Резкое похолодание придет в Нижний Тагил с 4 сентября

Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о надвигающемся резком похолодании. С понедельника, 4 сентября, погода будет только портиться. К следующим выходным ожидается снижение ночной температуры до +4 градусов.

Насладиться последним жарким днем тагильчанам удастся 2 сентября. Дневная температура будет держаться на отметке от +25 до +27о С, ожидается безоблачная солнечная погода. В воскресенье еще будет тепло, но вечером возможен небольшой дождь с грозой.

Уже в ночь на понедельник ожидается резкое похолодание до +8о С. Днем 4 сентября воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +10 о С. На всю следующую неделю синоптики прогнозируют дождливую пасмурную погоду с температурой воздуха от +6 о С ночью до +10 о С днем.