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Новости Нижнего Тагила

Резкое похолодание придет в Нижний Тагил с 4 сентября

2 сентября 2017, 15:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,экология,похолодание,осень,Гидрометцентр
По прогнозам уральского гидрометцентра со следующей недели ожидаются дожди и резкое похолодание.

Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о надвигающемся резком похолодании. С понедельника, 4 сентября, погода будет только портиться. К следующим выходным ожидается снижение ночной температуры до +4 градусов.

 

Насладиться последним жарким днем тагильчанам удастся 2 сентября. Дневная температура будет держаться на отметке от +25 до +27о С, ожидается безоблачная солнечная погода. В воскресенье еще будет тепло, но вечером возможен небольшой дождь с грозой.

 

Уже в ночь на понедельник ожидается резкое похолодание до +8о С. Днем 4 сентября воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +10 о С. На всю следующую неделю синоптики прогнозируют дождливую пасмурную погоду с температурой воздуха от +6 о С ночью до +10 о С днем.

 
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