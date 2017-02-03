Видео спуска с горы Долгая «лавины светлячков» сняли с высоты птичьего полета в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Несколько дней назад в Нижнем Тагиле состоялось претендующее на рекорд событие — с горы Долгая в ночной темноте на лыжах и сноубордах съехали 383 человека, освещая свой путь лишь фонариками. Всем участникам этого события этот спуск подарил пусть волнительные, но наверняка прекрасные минуты. Впрочем, даже те, кто не принимал в мероприятии активного участия, ограничившись лишь ролью зрителя, получили свою долю удовольствия. Зрелище спускающейся по склону «лавины светлячков» определенно стоили того, чтобы прийти в тот день к подножию горы.

Благодаря своей массовости, прошедшее мероприятие претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса. Многие участники делали видеозапись происходящего. Один из зрителей, тагильчанин Сергей Псарев, видеооператор по профессии, сделал при помощи квадрокоптера по-настоящему профессиональное и красивое видео. На нем запечатлены яркие моменты мероприятия, перед которыми идут съемки великолепных пейзажей горы Долгая.

Видео разбито на две части. Вечером съёмка велась непосредственно во время мероприятия. А на следующиё день мы поехали днём на Долгую и поснимали виды солнечной горы. Монтаж, вместе со светокоррекцией, занял где-то ещё полтора дня, -- рассказал автор видео журналисту TagilCity.ru.

Тагильчанин разместил видео на своей странице в социальной сети, поэтому оценить проделанную работу теперь могут все желающие. Ранее он выкладывал в интернет снятое с высоты видео осеннего Тагила. Подобные ролики Сергей делает в свободное время.



