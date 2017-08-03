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Новости Нижнего Тагила

Ролик со стихами к 295-летию города появился в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

3 августа 2017, 12:45Добавить новость
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Видеоролик с живописными видами Нижнего Тагила и авторскими стихами о родном городе появился силами местных жителей.

На кадрах запечатлены популярные виды на Нижний Тагил, сделанные с большой высоты. Зрители могут насладиться панорамными кадрами на Лисью гору, центральный проспект Ленина, завод-музей и многие другие узнаваемые места в Нижнем Тагиле.

Новогодняя елка, летний закат, огни проспектов - все это сопровождается стихотворением о втором по значимости городе Свердловской области. 

Оцените творчество тагильчан в опросе под видео!


Пролетят края и страны, 
Пронесутся города

Круговертью постоянной
Через жизнь, через года.

Только нет в них звона детства,
Нет родительских могил.
Чувства дома, что в наследство
Мне оставил мой Тагил.

Путь хранит Господь вовеки
Город с башней на горе.
Шум проспектов многолетний, 
Детский смех в моем дворе. 

 

Автор стихов и видео: Евгений Нетунаев. Главное фото - Николай Нетунаев.


 
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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