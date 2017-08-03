Ролик со стихами к 295-летию города появился в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Видеоролик с живописными видами Нижнего Тагила и авторскими стихами о родном городе появился силами местных жителей.
На кадрах запечатлены популярные виды на Нижний Тагил, сделанные с большой высоты. Зрители могут насладиться панорамными кадрами на Лисью гору, центральный проспект Ленина, завод-музей и многие другие узнаваемые места в Нижнем Тагиле.
Новогодняя елка, летний закат, огни проспектов - все это сопровождается стихотворением о втором по значимости городе Свердловской области.
Оцените творчество тагильчан в опросе под видео!
Пролетят края и страны,
Пронесутся города
Круговертью постоянной
Через жизнь, через года.
Только нет в них звона детства,
Нет родительских могил.
Чувства дома, что в наследство
Мне оставил мой Тагил.
Путь хранит Господь вовеки
Город с башней на горе.
Шум проспектов многолетний,
Детский смех в моем дворе.
Через жизнь, через года.
Только нет в них звона детства,
Нет родительских могил.
Чувства дома, что в наследство
Мне оставил мой Тагил.
Путь хранит Господь вовеки
Город с башней на горе.
Шум проспектов многолетний,
Детский смех в моем дворе.
Автор стихов и видео: Евгений Нетунаев. Главное фото - Николай Нетунаев.