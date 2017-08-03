Ролик со стихами к 295-летию города появился в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На кадрах запечатлены популярные виды на Нижний Тагил, сделанные с большой высоты. Зрители могут насладиться панорамными кадрами на Лисью гору, центральный проспект Ленина, завод-музей и многие другие узнаваемые места в Нижнем Тагиле.



Новогодняя елка, летний закат, огни проспектов - все это сопровождается стихотворением о втором по значимости городе Свердловской области.



Оцените творчество тагильчан в опросе под видео!



Пролетят края и страны,

Пронесутся города

Круговертью постоянной

Через жизнь, через года.



Только нет в них звона детства,

Нет родительских могил.

Чувства дома, что в наследство

Мне оставил мой Тагил.



Путь хранит Господь вовеки

Город с башней на горе.

Шум проспектов многолетний,

Детский смех в моем дворе.

Автор стихов и видео: Евгений Нетунаев. Главное фото - Николай Нетунаев.





