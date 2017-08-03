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Новости Нижнего Тагила

Капитальный ремонт в детских загородных лагерях Нижнего Тагила будет сделан в течение 5 лет

3 августа 2017, 21:55Добавить новость
дети,Нижний Тагил,отдых,ребенок,ремонт,Свердловская область,школьники

Мэр города оценил условия, в которых проживают дети во время летнего отдыха. По результатам проверки запланирована программа капитального ремонта жилых корпусов.

Глава города Сергей Носов посетил 3 загородных лагеря для детского отдыха: «Лесной ручеек», «Золотой луг» и «Солнечный». В ходе визита мэр обратил внимание на жилые корпуса лагерей, помещения для отдыха и столовые. Пообщаться с главой города удалось только детям из «Лесного ручейка» - ребята показали мэру небольшое представление. В оставшиеся дома отдыха Сергей Носов прибыл во время тихого часа.

 

Видно, что создаются все необходимые условия для комфортного проживания и отдыха детей. В жилых зданиях и на территориях лагерей ухоженно и чисто, персонал старается сделать все, чтобы дети были довольны отдыхом, -- подвел итоги визита Сергей Носов.


Мэр также отметил, что Нижнему Тагилу необходима комплексная программа развития загородных лагерей для детского отдыха. Это будет капитальный ремонт, который нужно провести в ближайшие 5 лет. Программа позволит расширить число мест в жилых корпусах и перевести современные дома отдыха в круглогодичный режим работы, уточняет пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

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Комментарии (1)
дэн 03.08.2017 22:24:32 #
Побольше бы фотографий лагерей, чтоб родители видели что есть на территории (площадки какие, спортивные и игровые зоны). А то названия лагерей только звучат, а что есть в них для детей - полная неизвестность.
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