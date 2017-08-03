Капитальный ремонт в детских загородных лагерях Нижнего Тагила будет сделан в течение 5 лет

Мэр города оценил условия, в которых проживают дети во время летнего отдыха. По результатам проверки запланирована программа капитального ремонта жилых корпусов.

Глава города Сергей Носов посетил 3 загородных лагеря для детского отдыха: «Лесной ручеек», «Золотой луг» и «Солнечный». В ходе визита мэр обратил внимание на жилые корпуса лагерей, помещения для отдыха и столовые. Пообщаться с главой города удалось только детям из «Лесного ручейка» - ребята показали мэру небольшое представление. В оставшиеся дома отдыха Сергей Носов прибыл во время тихого часа.

Видно, что создаются все необходимые условия для комфортного проживания и отдыха детей. В жилых зданиях и на территориях лагерей ухоженно и чисто, персонал старается сделать все, чтобы дети были довольны отдыхом, -- подвел итоги визита Сергей Носов.



Мэр также отметил, что Нижнему Тагилу необходима комплексная программа развития загородных лагерей для детского отдыха. Это будет капитальный ремонт, который нужно провести в ближайшие 5 лет. Программа позволит расширить число мест в жилых корпусах и перевести современные дома отдыха в круглогодичный режим работы, уточняет пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.