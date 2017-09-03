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Танцевальный баттл и «собачий обжор»: «Догфест-2017» прошел в Екатеринбурге (ВИДЕО)

3 сентября 2017, 15:05Добавить новость
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2 сентября на Уктусе в Екатеринбурге прошел третий фестиваль для собак всех пород «Догфест-2017».

Для хозяев и их питомцев, а также для гостей мероприятия, был устроен яркий праздник с богатой программой.

 

С утра на фестивале проходила развлекательная программа. В ней участвовало более 700 человек, а также 300 собак различных пород. Так, в программе были различные конкурсы, такие как маскарад, танцевальный баттл и «собачий обжор», где животные ели угощения на скорость.

 

Участие в маскараде приняли колли-юнга, мопсы в пачках и другие собаки в нарядах. Также животные участвовали в фотосессии, пишет E1.ru.

 

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Закончился фестиваль вечерними гонками на северных ездовых собаках. В мероприятии участвовали как опытные животные, участвовавшие в заездах, так и щенки. Так, первые бежали трассу протяженностью в 4 км и 200 м, а молодняк бежал трассу в 500 м.

 

Фото, видео: E1.ru

 

 
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