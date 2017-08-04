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Новости Нижнего Тагила

Праздничный поезд будет курсировать по станциям Свердловской области в День железнодорожника

4 августа 2017, 08:35Добавить новость
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С 4 августа по станциям Верх-Нейвинск, Невьянск и Нижний Тагил будет курсировать праздничный поезд. На перронах станций руководители подразделений РЖД поздравят сотрудников с профессиональным праздником.

5 августа в России празднуется День железнодорожника. За сутки до праздника между станциями Нижнетагильского региона совершит поездку состав с артистами на борту.

На перронах Верх-Нейвинска, Невьянска и Нижнего Тагила пройдут концертные программы для сотрудников РЖД и пассажиров-зрителей.

В Нижнем Тагиле помимо концертной программы, запланировано награждение лучших сотрудников и проведение акции «Проводи «Ласточку» в рейс».

В ходе акции комитет молодежи предприятий Нижнетагильского региона СвЖД планирует поздравить работников железной дороги и рассказать о работе машиниста гражданам, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги по Нижнетагильскому региону.

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