Праздничный поезд будет курсировать по станциям Свердловской области в День железнодорожника

5 августа в России празднуется День железнодорожника. За сутки до праздника между станциями Нижнетагильского региона совершит поездку состав с артистами на борту.



На перронах Верх-Нейвинска, Невьянска и Нижнего Тагила пройдут концертные программы для сотрудников РЖД и пассажиров-зрителей.



В Нижнем Тагиле помимо концертной программы, запланировано награждение лучших сотрудников и проведение акции «Проводи «Ласточку» в рейс».



В ходе акции комитет молодежи предприятий Нижнетагильского региона СвЖД планирует поздравить работников железной дороги и рассказать о работе машиниста гражданам, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги по Нижнетагильскому региону.