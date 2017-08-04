Свердловские дети рассказали в своих рисунках о борьбе с коррупцией (ФОТО, ВИДЕО)

Юные жители Свердловской области создали на данную тему более 50 работ.

Дети сотрудников ГУФСИН нарисовали более 50 рисунков на тему борьбы с коррупцией. Своими работами поделились ребята различных возрастов – от 8 до 17 лет.

Все работы были отправлены на конкурс. Мероприятие проводит ГУФСИН России по Свердловской области.

Помимо рисунков в конкурсе принимаются и стихи. Так, один из участников, 9-летний Леша Климов приготовил видеоролик. В нем он обращается в стихотворной форме ко взрослым и призывает отказаться от коррупции.

Видео: Эмиль Салахов

В конкурсе участвуют работы детей из различных городов области, включая Нижний Тагил, Ивдель, Каменск-Уральский, Екатеринбург, пишет Rupolit.

Результаты конкурса будут определены в конце августа. Победители получат грамоты и сладкие подарки.