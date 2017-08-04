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Новости Нижнего Тагила

Свердловские дети рассказали в своих рисунках о борьбе с коррупцией (ФОТО, ВИДЕО)

4 августа 2017, 14:50Добавить новость
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Юные жители Свердловской области создали на данную тему более 50 работ.

Дети сотрудников ГУФСИН нарисовали более 50 рисунков на тему борьбы с коррупцией. Своими работами поделились ребята различных возрастов – от 8 до 17 лет.

 

Все работы были отправлены на конкурс. Мероприятие проводит ГУФСИН России по Свердловской области.

 

Помимо рисунков в конкурсе принимаются и стихи. Так, один из участников, 9-летний Леша Климов приготовил видеоролик. В нем он обращается в стихотворной форме ко взрослым и призывает отказаться от коррупции.

 

Видео: Эмиль Салахов

 

В конкурсе участвуют работы детей из различных городов области, включая Нижний Тагил, Ивдель, Каменск-Уральский, Екатеринбург, пишет Rupolit.

 

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Результаты конкурса будут определены в конце августа. Победители получат грамоты и сладкие подарки. 

 

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Фото: Rupolit
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