Памятная доска в честь Героя Советского Союза В.А.Верескова откроется в Нижнем Тагиле

Школа №11, в здании которой сейчас располагается Православная гимназия, была названа именем В.А.Верескова.





На торжественном открытии посетителям продемонстрируют экспозиции с моделями танков, производимых УВЗ, – в прошлые года и по настоящее время. Также вниманию учеников представят стенд с информацией о Викторе Верескове.





Кроме того, на стенах музея будут располагаться портреты священнослужителей, которые принимали участие в противостоянии фашистским захватчикам, передает пресс-служба нижнетагильской епархии. Открытие состоится в 13:00.