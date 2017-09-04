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Новости Нижнего Тагила

Памятная доска в честь Героя Советского Союза В.А.Верескова откроется в Нижнем Тагиле

4 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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В Православной гимназии при храме Александра Невского 8 сентября состоится открытие памятной доски в честь тагильчанина - героя-танкиста Виктора Александровича Верескова. Также при школе заработает военно-патриотический музей.

Школа №11, в здании которой сейчас располагается Православная гимназия, была названа именем В.А.Верескова.

На торжественном открытии посетителям продемонстрируют экспозиции с моделями танков, производимых УВЗ, – в прошлые года и по настоящее время. Также вниманию учеников представят стенд с информацией о Викторе Верескове.

Кроме того, на стенах музея будут располагаться портреты священнослужителей, которые принимали участие в противостоянии фашистским захватчикам, передает пресс-служба нижнетагильской епархии. Открытие состоится в 13:00.

 
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