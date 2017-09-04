Первоклассники «ловили свои первые пятерки» на празднике в Нижнем Тагиле (ФОТО)

31 августа в досуговом центре «Урал» прошел праздник к 1 сентября. Мероприятия организовано для замещающих малообеспеченных и многодетных семей.

С самого начала праздника все настроились на нужный лад. Первоклассники с большим интересом отвечали на вопросы, связанные со школой. Ведущей мероприятия стала Учитель, которую узнали все будущие школьники.

Дети участвовали в различных играх и конкурсах, тем самым продемонстрировав свои знания и желание учиться хорошо.

Также на празднике была фея Динь-динь, с которой первоклассники участвовали в веселых стартах. В этом конкурсе нужно на скорость собрать рюкзак с тем, что пригодится для учебы в школе. Дети успешно показали себя в этом испытании.

Далее, будущие школьники на скорость «ловили свои первые пятерки». Помимо этого, в игровой форме они повторили арифметику и алфавит.

В конце праздника для первоклассников зазвенел первый звонок на урок. После чего всем будущим школьникам подарили новые ранцы за успешное выполнение всех заданий и конкурсов.

Напомним, что подобный праздник прошел 29 августа в ДРО ООО «ВОИ».

Фото: Екатерина Ларина