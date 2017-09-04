3 сентября в России вспоминают жертв терактов. Для России данная дата неразрывно связана с террористическим актом в Беслане. Память погибших почтили сотрудники силовых ведомств и студенты железнодорожного техникума.
Мероприятие «Молодежь против террора» началось с минуты молчания в память о жертвах террора и солдатах, которые погибли, защищая жизни мирного населения. После студенты пообщались с сотрудниками силовых ведомств, просмотрели документальный фильм о последствиях террористических актов для мирных граждан и страны.
Сотрудники полиции призвали присутствующих быть бдительными и очень внимательно относится к окружающей обстановке, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Также полицейские напомнили про уголовную ответственность за сведения о ложных терактах.
Память жертв терроризма почтили в Нижнем Тагиле (ФОТО)4 сентября 2017, 23:35Добавить новость
3 сентября в России вспоминают жертв терактов. Для России данная дата неразрывно связана с террористическим актом в Беслане. Память погибших почтили сотрудники силовых ведомств и студенты железнодорожного техникума.
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