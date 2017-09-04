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Новости Нижнего Тагила

Память жертв терроризма почтили в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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Траурное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло в Музее локальных войн.

3 сентября в России вспоминают жертв терактов. Для России данная дата неразрывно связана с террористическим актом в Беслане. Память погибших почтили сотрудники силовых ведомств и студенты железнодорожного техникума.

Мероприятие «Молодежь против террора» началось с минуты молчания в память о жертвах террора и солдатах, которые погибли, защищая жизни мирного населения. После студенты пообщались с сотрудниками силовых ведомств, просмотрели документальный фильм о последствиях террористических актов для мирных граждан и страны.

Сотрудники полиции призвали присутствующих быть бдительными и очень внимательно относится к окружающей обстановке, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Также полицейские напомнили про уголовную ответственность за сведения о ложных терактах.


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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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