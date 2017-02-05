Вечерняя прогулка «Тагильский светлячок» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечерний городской поход «Тагильский светлячок» проходит в Нижнем Тагиле уже третий раз. В этом году мероприятие собрало около тысячи участников.

Как сообщают в группе мероприятия в соцсети, участников похода каждый год становится все больше. К мероприятию присоединились учителя и ученики образовательных учреждений города, например школы № 64 и Нижнетагильского педагогического колледжа.





Прогулка стартовала от Историко-краеведческого музея через парк Бондина и закончилась у гостиницы «Парк инн».





Самым маленьким участникам похода раздали люминесцентные палочки, более старшие участники вооружились фонариками и бенгальскими огнями. После прогулки всем желающим предложили горячий чай, чтобы согреться, и порадовали фейерверком.





