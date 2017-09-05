Планируемый к сносу ЕВРАЗом качканарский монастырь набирает популярность в интернете (ВИДЕО)

Документальный фильм о монастыре Шадр Чуп Линг собрал в первый день публикации более 665 тысяч просмотров с социальной сети Facebook.

Документалка снята режиссером Алексеем Яковлевым и оператором Михаилом Беловым совместно с лондонским каналом.

Режиссер фильма поделился, что по началу у картины был сценарий. Однако предварительный сюжет сильно отличается от того, что попало в документалку. Он проводил интервью, во время которого задавал вопросы монаху храма. Однако лама отвечал совершенно не так, как требовал сценарий, а то, что считал правильным. Тем самым, Яковлев хотел показать, как видит свое мировоззрение монах монастыря.

Также он поведал изданию JustMedia, что на протяжении двух лет предлагал свои идеи и проекты на международной площадке. Но только замысел снять фильм о монастыре на Качканаре был согласован с самого начала. О самом храме Яковлев узнал, когда над монастырем нависла угроза сноса.

Напомним, что корпорация ЕВРАЗ собирается начать добычу железной руды на горе Качканар. Для дальнейшей работы они через суд потребовали снести буддисткий монастырь. Суд вынес решение о сносе, однако снести постройку не получается – техника не может подняться на гору.