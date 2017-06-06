В честь дня рождения Пушкина социальная сеть «ВКонтакте» запускает набор стикеров по мотивам произведений русского поэта (ФОТО)

Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила новый комплект бесплатных стикеров на пушкинскую тематику. Запуск приурочен ко дню рождения российского поэта.

Сегодня, 6 июня, прошло 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта.





Соцсеть «ВКонтакте» не осталась в стороне от этого события и выпустила совместно с Министерством культуры РФ новые стикеры для пользователей сети. Стикеры разработаны по мотивам известных произведений Пушкина – поэм, стихотворений, прозы, сказок.





Их персонажами стали Евгений Онегин, Дубровский и, конечно, сам автор. При наведении на стикер во всплывающем окне появится информация о том, какому произведению или цитате из него он посвящен.





Набор стикеров на пушкинскую тему предлагается пользователям ВК бесплатно и будет доступен в магазине стикеров «ВКонтакте».





Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»



