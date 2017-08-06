Слониха Даша отпраздновала 36-летие в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Слониха Даша появилась в зоопарке Екатеринбурга после 20-летней карьеры в цирке Дурова. Даша родом из Лаоса и путь цирковой звезды начала в 8 месяцев.



Специально для слонихи в зоопарке построили отдельный павильон с летним вольером, песком и бассейном.



Каждый свой день рождения Даша справляет в кругу посетителей зоопарка и принимает в подарок вкусные угощения. В прошлом году для неё приготовили торт из овощей и фруктов.



На 36-летие слониха получила вкусную картину из дынь, груш, яблок, кабачков и арбузов, передаёт E1.ru.





Видео: E1.ru