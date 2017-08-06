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Новости Нижнего Тагила

Слониха Даша отпраздновала 36-летие в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

6 августа 2017, 12:05Добавить новость
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К любимице жителей Екатеринбурга, слонихе Даше, в честь её дня рождения пришло много гостей. Также для неё подготовили вкусный подарок.

Слониха Даша появилась в зоопарке Екатеринбурга после 20-летней карьеры в цирке Дурова. Даша родом из Лаоса и путь цирковой звезды начала в 8 месяцев.

Специально для слонихи в зоопарке построили отдельный павильон с летним вольером, песком и бассейном.

Каждый свой день рождения Даша справляет в кругу посетителей зоопарка и принимает в подарок вкусные угощения. В прошлом году для неё приготовили торт из овощей и фруктов.

На 36-летие слониха получила вкусную картину из дынь, груш, яблок, кабачков и арбузов, передаёт E1.ru.


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Фото: E1.ru


Видео: E1.ru

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Комментарии (1)
Vovan5840 06.08.2017 13:00:04 #
Закрывать надо все зоопарки и цирки и не мучать животных.
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