Депутат от КПРФ не согласен с решением объявить Годом Солженицына 2018 год

На встрече с учащимися ВУЗа в Ялте заместитель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин предложил 2018 год объявить Годом Максима Горького, в честь 150-летия со дня рождения писателя.

Как сообщают «Новые Известия», Афонин считает, что Горького незаслуженно отодвинули с литературного пространства.





Мы знаем, что среди вариантов, чему посвятить следующий год, есть предложение объявить 2018 Годом Солженицына, в связи с его 100-летием, о подготовке к этому юбилею новости идут сплошным потоком. Но мы считаем, что значимость для русской и мировой культуры наследия Горького неизмеримо выше, а его юбилей остается где-то на периферии внимания, -- говорит Афонин.



При этом в аппарате президента сообщили, что планируют следующий год сделать годом Солженицына, так как в предстоящем году исполняется сто лет со дня его рождения.





Для этого аппарату президента будет необходимо обратиться в ЮНЕСКО. Также в правительстве пояснили, что не исключаются и другие варианты и, возможно, решение относительно Солженицына будет изменено.