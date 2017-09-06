| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Депутат от КПРФ не согласен с решением объявить Годом Солженицына 2018 год

6 сентября 2017, 15:00Добавить новость
Россия,Горький,Афонон,Солженицын,юбилей,депутат,культура,Юнеско

На встрече с учащимися ВУЗа в Ялте заместитель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин предложил 2018 год объявить Годом Максима Горького, в честь 150-летия со дня рождения писателя.

Как сообщают «Новые Известия», Афонин считает, что Горького незаслуженно отодвинули с литературного пространства.

Мы знаем, что среди вариантов, чему посвятить следующий год, есть предложение объявить 2018 Годом Солженицына, в связи с его 100-летием, о подготовке к этому юбилею новости идут сплошным потоком. Но мы считаем, что значимость для русской и мировой культуры наследия Горького неизмеримо выше, а его юбилей остается где-то на периферии внимания, -- говорит Афонин.


При этом в аппарате президента сообщили, что планируют следующий год сделать годом Солженицына, так как в предстоящем году исполняется сто лет со дня его рождения.

Для этого аппарату президента будет необходимо обратиться в ЮНЕСКО. Также в правительстве пояснили, что не исключаются и другие варианты и, возможно, решение относительно Солженицына будет изменено.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

7-летний фотограф стал участником выставки «Деревянный лик Нижнего Тагила» (ФОТО)
30 августа, 08:30
2 0
Микрорайон Рудник имени III интернационала отметил 90-летие: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов признался жителям в любви (ФОТО)
28 августа, 13:35
12 6
Поднос-пазл и «забавы на Лисьей»: в библиотеке №9 прошли интересные занятия для юных тагильчан (ФОТО)
26 августа, 10:30
1 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 55
Подписаться на новости