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Новости Нижнего Тагила

Молодежный фестиваль авторской песни и поэзии «Мелодия души» пройдет в Нижнем Тагиле

6 сентября 2017, 17:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле пройдет творческий фестиваль, в котором поэты и музыканты смогут показать свои таланты и выиграть ценные призы.

Осенью в Нижнем Тагиле пройдет II открытый молодежный фестиваль поэзии и авторской песни «Мелодия души». Он будет состоять из двух конкурсов: музыкального и литературного.

 

Фестиваль будет проходить 25-26 ноября в детско-юношеском центре «Мир». В конкурсе поэзии примут участие авторы от 14 до 30 лет со всей России. Жюри будет оценивать произведения в режиме онлайн до 25 октября.

 

Конкурс авторской и бардовской песни пройдет только на тагильских площадках. Как отметили организаторы, авторы могут предложить любую песню собственного сочинения. Стиль музыки приветствуется любой, единственное требование – отсутствие нецензурной лексики и резких политических высказываний.

Все участники фестиваля получат сертификаты, а победителей ждут ценные призы и дипломы.

Афиша: Молодежный фестиваль «Мелодия Души»

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