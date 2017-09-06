Молодежный фестиваль авторской песни и поэзии «Мелодия души» пройдет в Нижнем Тагиле

Осенью в Нижнем Тагиле пройдет II открытый молодежный фестиваль поэзии и авторской песни «Мелодия души». Он будет состоять из двух конкурсов: музыкального и литературного.

Фестиваль будет проходить 25-26 ноября в детско-юношеском центре «Мир». В конкурсе поэзии примут участие авторы от 14 до 30 лет со всей России. Жюри будет оценивать произведения в режиме онлайн до 25 октября.

Конкурс авторской и бардовской песни пройдет только на тагильских площадках. Как отметили организаторы, авторы могут предложить любую песню собственного сочинения. Стиль музыки приветствуется любой, единственное требование – отсутствие нецензурной лексики и резких политических высказываний.



Все участники фестиваля получат сертификаты, а победителей ждут ценные призы и дипломы.