Екатеринбургская группа N.E.V.A переписала гимн для «Минуты славы» (ВИДЕО)

Сезон юбилейный и организаторы проекта решили позаботиться о смене гимна передачи. Переписать гимн под современные музыкальные тенденции предложили группе N.E.V.A, как сообщает «ЕТВ».





С просьбой написать новый гимн к нам обратились сами организаторы шоу. В 2017 году шоу «Минута славы» празднует 10 лет, и задача была сделать гимн для популярного российского телепроекта динамичным, интересным, ярким и праздничным. Надеюсь, нам это удалось, -- рассказал солист N.E.V.A Кирилл Нечаев.