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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургская группа N.E.V.A переписала гимн для «Минуты славы» (ВИДЕО)

7 февраля 2017, 10:35Добавить новость
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В минувшие выходные на телевидении стартовал новый сезон шоу «Минута славы». 

Сезон юбилейный и организаторы проекта решили позаботиться о смене гимна передачи. Переписать гимн под современные музыкальные тенденции предложили группе N.E.V.A, как сообщает «ЕТВ».

С просьбой написать новый гимн к нам обратились сами организаторы шоу. В 2017 году шоу «Минута славы» празднует 10 лет, и задача была сделать гимн для популярного российского телепроекта динамичным, интересным, ярким и праздничным. Надеюсь, нам это удалось, -- рассказал солист N.E.V.A Кирилл Нечаев. 

 
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