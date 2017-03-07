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Новости Нижнего Тагила

Прием конкурсных работ на фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» стартовал в Нижнем Тагиле

7 марта 2017, 08:10Добавить новость
город,конкурс,концерт,Нижний Тагил,Свердловская область,фестиваль,Булат Окуджава,библиотека
Центральная городская библиотека приглашает тагильчан к участию во втором Всероссийском фестивале-конкурсе «Возьмемся за руки, друзья», посвященному творчеству Булата Окуджавы.

Приглашаются авторы-исполнители, солисты, любительские театры и вокальные ансамбли, передает пресс-служба Центральной городской библиотеки. Фестиваль определит победителей числа вокалистов и ансамблей в трех номинациях.

Первый этап конкурса уже стартовал, он проходит в заочной форме. Завершится тур 21 апреля. По его итогам будут отобраны участники, вошедшие в следующий этап. Записи принимаются в формате аудио. Все подробности на сайте Литературно-музейного центра «Дом Окуджавы».

А 13-14 мая в Нижнем Тагиле пройдет финальный этап, на котором все участники должны будут присутствовать лично.

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