Прием конкурсных работ на фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» стартовал в Нижнем Тагиле

Приглашаются авторы-исполнители, солисты, любительские театры и вокальные ансамбли, передает пресс-служба Центральной городской библиотеки. Фестиваль определит победителей числа вокалистов и ансамблей в трех номинациях.



Первый этап конкурса уже стартовал, он проходит в заочной форме. Завершится тур 21 апреля. По его итогам будут отобраны участники, вошедшие в следующий этап. Записи принимаются в формате аудио. Все подробности на сайте Литературно-музейного центра «Дом Окуджавы».



А 13-14 мая в Нижнем Тагиле пройдет финальный этап, на котором все участники должны будут присутствовать лично.