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Новости Нижнего Тагила

Конкурс «Молодая семья-2017» стартовал 7 июня в Нижнем Тагиле

7 июня 2017, 07:45Добавить новость
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Сегодня в Нижнем Тагиле будет дан официальный старт традиционному конкурсу «Молодая семья-2107». Соответствующее постановление появится на официальном сайте города.

Накануне администрации под руководством замглавы по соцполитике прошло совещание по организационным вопросам конкурса. Так, было решено, что он пройдет под названием «Хочу петь» и будет исключительно вокальным.

Жюри отберет 15 молодых семей на первом, заочном этапе конкурса. Претенденты попадут в команды к трем наставникам для того, чтобы подготовиться к следующим этапам. 

В итоге, в финал попадет шесть тагильских семей, которые выступят на гала-концерте в Городском дворце молодежи.

Подарок для лучшей «Молодой семьи» в этом году - туристическая путевка на сумму сто тысяч рублей, передает пресс-служба мэрии.

© TagilCity.ru
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