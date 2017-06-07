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Новости Нижнего Тагила

Праздник «Зеленые святки» в нижнетагильском музее «Дом Худояровых» познакомит горожан с традициями проведения Троицы (ФОТО)

7 июня 2017, 12:20Добавить новость
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С играми и хороводами тагильчане отметят праздник Святой Троицы, проведение которого организовал музей-заповедник «Горнозаводской Урал» в «Доме Худояровых». 

В 17 часов 10 июня в нижнетагильском музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» пройдет праздник, который называют «Зеленые святки».

Он познакомит посетителей мероприятия с традициями его подготовки и проведения. Ансамбль «Соловейко» подготовил специально для этого дня свою программу, состоящую из игр и хороводов.

Праздник встречи лета посвящен обрядам, которые направлены на помощь природе в созидании будущего урожая. Они, как считали раньше, укрепляют ценности дружбы, семьи и материнства.

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Фото: музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» расположен по адресу: улица Тагильская, дом 24. Мероприятие начнется 10 июня в 17 часов. Всех тагильчан приглашают на праздник. 

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