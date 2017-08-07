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Новости Нижнего Тагила

Жители Свердловской области увидят частичное лунное затмение 7 августа

7 августа 2017, 09:30Добавить новость
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Вечером 7 августа россияне увидят небесное явление. Тень Земли закроет южную часть лунного диска. Жители Свердловской области смогут увидеть затмение невооруженным глазом.

Россияне 7 августа смогут наблюдать частичное затмение Луны. Предполагается, что яркое событие будет видно невооруженным глазом. В небе над Свердловской областью наибольшей фазы затмение достигнет примерно с 23 до 24 часов.

 

Лектор Санкт-Петербургского планетария СПбГУ Мария Боруха отметила, что событие будет очень интересным и продолжительным. Его можно будет увидеть со всей России, если небо не закроет тучами.

 

Особенно удачные условия для наблюдения будут у жителей Екатеринбурга и Свердловской области, если повезет с погодой. Объект появится в южной части неба – тенью Земли будет закрыта южная часть лунного диска, сообщает Е1.

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